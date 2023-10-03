Около 3 тыс. курсантов начали обучение в региональных отделениях центра "Воин"

Они пройдут тактическую, огневую и инженерную подготовку, научатся организации связи, управлению дронами и тактической медицине

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Около 3 тыс. курсантов приступили к занятиям в 12 региональных отделениях центра "Воин". Они пройдут огневую, тактическую, инженерную подготовку, научатся организации связи, управлению БПЛА, тактической медицине, сообщили в пресс-службе центра.

"В 12 региональных отделениях Центра "Воин" стартовал новый поток обучения по программе "Военно-спортивная подготовка и патриотическое воспитание". Около 3 тысяч курсантов от 14 до 18 лет под руководством более чем 230 опытных инструкторов освоят военно-прикладные навыки по следующим дисциплинам: огневая, тактическая, инженерная подготовка, организация связи, управление БПЛА, тактическая медицина, основы национальной безопасности РФ. Занятия будут проходить во внеурочное время три раза в неделю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при работе с курсантами используются различные интерактивные формы обучения - VR-технологии, современные тренажеры, лазертаг.

"Программа построена на образовательных технологиях, позволяющих за короткое время сформировать прочные знания, умения и навыки военно-спортивной подготовки, и ориентирована на комплексное развитие, патриотическое воспитание и подготовку молодежи Российской Федерации к службе в вооруженных силах страны", - отметил директор Центра "Воин" Николай Язынин, которого цитирует пресс-служба.

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру - полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент РФ Владимир Путин.

12 филиалов центра открылись 11 мая в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО. В 2024 году количество филиалов планируют удвоить. Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах страны, совершенствует их физическую подготовку и укрепляет моральный дух. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет. С ними также работают инструкторы центра, но по более расширенной программе.

Центр "Воин" разрабатывает углубленную программу по управлению беспилотниками. В нее войдут темы по устройству и типам БПЛА, применению беспилотников в различных отраслях. Курсанты будут осваивать полеты в ночное время, проводить разведку местности и учиться работать с группой из трех-четырех дронов.