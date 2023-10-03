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ТАСС

Глава Минобороны США пообещал украинскому коллеге продолжение помощи

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Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Probst

Ллойд Остин и Рустем Умеров в ходе телефонной беседы условились "оставаться в тесном контакте"

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, пообещав продолжение оказания Вашингтоном помощи Киеву. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Как она уточнила, беседа состоялась в воскресенье. Стороны также обсудили "приоритеты в оказании военной помощи" США Украине. Кроме того, министры условились "оставаться в тесном контакте". Никакие детали разговора в заявлении американского военного ведомства не приводятся.

Конгресс США принял, и американский президент Джо Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на начавшийся в стране 1 октября 2024 финансовый год. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти США запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и другим странам в сферах экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан демократом Джо Байденом в субботу вечером и обрел таким образом силу закона. Байден утверждал в воскресенье, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву, призвал республиканцев на Капитолийском холме поддержать инициативы такого рода. 

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Страны
США
Украина
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