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ТАСС

ЕС может до конца года согласовать выделение Украине €5 млрд военной помощи на 2024 год

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Francois Walschaerts

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также анонсировал развитие сотрудничества с Киевом в оборонной промышленности, по разминированию, борьбе с дезинформацией

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Евросоюз, как ожидается, до конца года согласует выделение Украине €5 млрд в качестве военной помощи в 2024 году. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества.

"Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере €5 млрд на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет", - сказал он. Пресс-конференцию транслирует пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы усиливаем сотрудничество между Евросоюзом и Украиной в оборонной индустрии, была важная встреча в Киеве несколько дней назад. Также усилим сотрудничество в киберсфере, в борьбе с гибридными угрозами, такими как дезинформация, а также развитие стратегических коммуникаций. Очень важно усилить нашу поддержку по разминированию, это ключевое условие для восстановления", - сказал он. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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