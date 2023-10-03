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ТАСС

Источник: Рогозин написал заявление о вхождении в комитет СФ по обороне

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Дмитрий Рогозин в зоне спецоперации
Дмитрий Рогозин в зоне спецоперации.
Источник изображения: © Кадр видео RT

По словам собеседника агентства, его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Совфеда 11 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин написал заявление о включении его в состав комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом ТАСС сообщил источник в верхней палате парламента.

"Рогозин Дмитрий Олегович написал заявление в комитет по обороне и безопасности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании Совфеда 11 октября.

Ранее в беседе с ТАСС Рогозин сообщил, что планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции в ближайшее время. Он подчеркнул, что, как и прежде, большую часть времени планирует проводить у линии боевого соприкосновения.

Рогозин с 1997 по 2007 год был депутатом Госдумы, с 2008 года по 2011 год - постоянный представитель России при НАТО. В 2018-2022 годах возглавлял Роскосмос. 

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Рогозин Дмитрий
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