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ТАСС

МИД Италии сообщил о работе над восьмым пакетом военной помощи для Украины

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Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Глава ведомства Антонио Таяни гарантировал поддержку Рима "на пути Киева к членству в ЕС"

РИМ, 2 октября. /ТАСС/. Италия готова помочь Украине в защите ее инфраструктуры грядущей зимой и работает над восьмым пакетом военной помощи для Киева. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщило агентство ANSA.

По его данным, Таяни гарантировал поддержку Италии "на пути Киева к членству в ЕС". Он добавил, что тема Украины будет центральной во время председательства Италии в Группе семи в 2024 году. Вице-премьер Италии прибыл в украинскую столицу в понедельник для участия в неформальном заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.

До сих пор Италия поставила Киеву оружие в рамках семи пакетов, содержание которых засекречено. На это было потрачено, по примерным экспертным оценкам, до €1,5 млрд. В последнее время Рим предпочитает говорить об активном участии в восстановлении Украины, в том числе за счет инвестиций в страну. 

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Страны
Италия
Украина
Проекты
Евросоюз
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