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Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Российской Федерации демонстрируют высокую степень эффективности при рассекречивании позиций, занимаемых снайперами ВСУ. Об этом пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на комментарии украинских военных.

Как отмечают в беседе с американскими корреспондентами военнослужащие ВСУ, российские дроны выявляют даже максимально замаскированные позиции. Для этого используются тепловизоры, с помощью которых определяется исходящее от тел снайперов тепло. Кроме того, дроны фиксируют пыль, дым, вспышки, которые сопровождают выстрел из крупнокалиберного оружия.

Но не только с помощью беспилотной авиации российская армия выявляет позиции украинских снайперов. Противник отмечает высокий профессионализм снайперов ВС РФ, которые подготовлены очень хорошо и отличаются большим мужеством.

Это пропагандисты пытаются выставить российскую армию неумелой и слабой, а воюющие на передовой украинские военные заверяют американских журналистов, что не стоит недооценивать противника.

Отметим, что за полтора года специальной военной операции российская армия совершила значительный скачок в плане развития беспилотной авиации. Сейчас беспилотники широко применяются на фронте, задействованы для выполнения самых разных задач – от ударов по инфраструктуре украинских портов до ведения разведки и наблюдения непосредственно на линии фронта на Запорожском, Артемовском и других направлениях.