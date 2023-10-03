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ТАСС

Запуски европейской ракеты-носителя Vega-C возобновятся не раньше 2024 года

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/ESA_events

Перед этим в конструкцию сопла Zefiro40 внесут изменения, проведут технические обзоры и два огневых испытания, сообщило Европейское космическое агентство

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что рассчитывает возобновить запуски новой ракеты-носителя Vega-C не раньше 2024 года после дополнительных тестов двигателя Zefiro40 второй ступени.

"После неудачного запуска ракеты Vega-C (VV22) в декабре 2022 года независимая комиссия по расследованию сделала ряд выводов и дала рекомендации по обеспечению надежного возвращения в полет и надежной эксплуатации. <...> Ожидается, что Vega-C, в которой будут внесены изменения в конструкцию сопла Zefiro40 и проведены технические обзоры, а также два огневых испытания, вернется в полет в четвертом квартале 2024 года", - говорится в заявлении агентства.

Согласно выводам независимой комиссии, причиной аварии, произошедшей в конце 2022 года, стало повреждение горловины сопла. В компании отметили, что эта деталь "была закуплена итальянской компанией Avio на Украине". В ходе огневого испытания с использованием сопла из нового материала, проведенного 28 июня 2023 года на стенде в Сальто-ди-Квирра в Италии, сопло двигателя получило сильные повреждения. После этого эксперты пришли к выводу, что проблема заключается в геометрии углерод-углеродной вставки сопла и термомеханических свойствах нового материала. Впереди ожидается проведение новых испытаний модифицированного двигателя Zefiro40.

В мае 2023 года сообщалось, что компания-оператор космических запусков Arianespace запустит в декабре 2024 года ракету Vega-C c южнокорейским спутником Kompsat-6 на борту. В будущем ЕКА планирует осуществлять по 4-5 запусков с использованием этих ракет ежегодно.

При этом гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер сообщил на брифинге после публикации коммюнике, что миссия VV23, запланированная на 6 октября 2023 года с космодрома Куру во Французской Гвиане (в ночь на 7 октября по московскому времени), не отменяется, поскольку в ней будет использована ракета Vega предыдущего поколения. Она выведет на орбиту таиландский спутник для наблюдения за поверхностью Земли Theos-2 и метеорологический спутник Formosat-7R/Triton Тайваньского космического агентства (TASA). Кроме того, в начале 2024 года планируется еще одна миссия с использованием ракеты Vega. 

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Страны
Гвиана
Италия
Тайвань
Украина
Франция
Южная Корея
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