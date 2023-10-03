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Военное обозрение

В Турции спустили на воду построенный для Балтийского судостроительного завода плавучий док

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Источник изображения: topwar.ru

В Турции спустили на воду построенный для Балтийского судостроительного завода плавучий док. Торжественная церемония прошла на верфи Kuzey Star Shipyard в Стамбуле. Об этом сообщает портал "Корабел.ру" со ссылкой на представителей верфи.

В Стамбуле спущен на воду плавучий док для Балтийского завода, он предназначен для докования атомных ледоколов, в том числе универсальных проекта 22220 "Арктика", серию которых строят в Санкт-Петербурге. Контакт на постройку дока был подписан между ФГУП "Атомфлот" и турецкой компанией Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi в июле 2021 года. Официальная закладка киля прошла 15 марта 2022 года.

Как сообщается, грузоподъемность дока составляет 30 тысяч тонн, длина наибольшая с кринолинами - не менее 220 м, длина по стапель-палубе - не менее 200 м, ширина наибольшая - около 48 м, высота понтона - около 6 метров. Экипаж – около 30 человек.

Как ранее пояснили в Росатомфлоте, решение о строительстве дока в Турции было принято после рассмотрения всех вариантов. Во-первых, турецкая верфь обладает нужными компетенциями в строительстве и имеет "достойную репутацию". А во-вторых, компания Kyzey выиграла в конкурсе, в котором кроме нее участвовали турецкая Epic Denizcilik ve Gemi Insaat A.S. и китайская Jiangsu Dajin Heavy Industry Co. LTD.

Вариант с российскими верфями "Атомфлот" не рассматривал по причине завышенных цен. Как заявил глава дирекции Севморпути Вячеслав Рукша, российские судостроители брались построить док за 8-9 млрд. рублей, когда как иностранные просили около 5 млрд. Имелся вариант с дальневосточной "Звездой" за 5,2 млрд, но не устроили сроки выполнения заказа.

Ранее сообщалось, что на строительство нового плавучего дока и его доставку в Мурманск отводится 29 месяцев.

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Страны
Турция
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Dirinler
Балтийский завод
Росатом
Проекты
Арктика
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