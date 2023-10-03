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ТАСС

Эксперт: поставленные Киеву танки Abrams стали более уязвимыми из-за распространения БПЛА

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Минобороны показало удары дронами-камикадзе Ланцет по технике ВСУ
Минобороны показало удары дронами-камикадзе Ланцет по технике ВСУ.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что поставки этих танков Украине представляют собой пример того, какую роль фактор времени может сыграть в вопросах поставок вооружений

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Поставляемые Киеву Западом танки Abrams стали более уязвимыми на фоне быстрого распространения беспилотников в ходе боевых действий на Украине. Такое мнение выразил военный эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель в интервью газете Der Tagesspiegel.

По его словам, поставки западных танков Abrams Украине представляют собой пример того, какую роль фактор времени может сыграть в вопросах поставок вооружений. "Технологии ведения войны быстро меняются. Быстрое распространение беспилотников сделало танки [Abrams] более уязвимыми. Они могут быть быстрее обнаружены и уничтожены," - пояснил эксперт.

Грессель считает, что еще осенью 2022 года, когда в распоряжении российских войск находилось гораздо меньше БПЛА, западные боевые танки могли бы стать огромным преимуществом для Украины. Сейчас они являются таковым в меньшей степени, добавил эксперт. Эту точку зрения разделяет бывший командующий силами США в Европе отставной генерал Бен Ходжес. По его словам, сами по себе поставки Украине танков Abrams "больше не способны переломить ход военных действий" в пользу Вооруженных сил Украины.

В понедельник эксперт в области бронетанковой техники полковник запаса Сергей Суворов заявил в интервью ТАСС, что танки западного производства, переданные Киеву, уничтожаются российскими войсками в том числе из-за их неграмотного применения ВСУ. По его словам, украинские военные пускают западную технику в ход без должного обеспечения, выводя танки на минные поля без проделывания проходов и должной разведки. В результате они превращаются в стоячие мишени, которые уничтожаются всеми видами российской техники, резюмировал эксперт.

Газета The New York Times сообщила 25 сентября, что первая партия танков Abrams прибыла на Украину раньше запланированного срока. Собеседники издания не указали, сколько Abrams было доставлено на Украину в этот момент. Остальные танки из 31 обещанного администрацией президента США Джо Байдена поступят на Украину в течение ближайших месяцев, заявили собеседники издания. По сообщениям газеты, Киев запросил по меньшей мере 300 западных танков для контрнаступления, однако до сих пор получил примерно половину.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 26 сентября проинформировал, что только за месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, а "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов. 

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Шойгу Сергей
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