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ЦАМТО

Hensoldt поставит корабельную РЛС TRS-3D Береговой охране США

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Лэдженд
Многоцелевой патрульный корабль (National Security Cutter – NSC) класса "Лэдженд".
Источник изображения: ingalls.huntingtoningalls.com

ЦАМТО, 2 октября. Немецкая компания Hensoldt объявила, что поставит Береговой охране США корабельную многорежимную РЛС TRS-3D, которая применяется для оснащения больших многоцелевых патрульных кораблей (National Security Cutter – NSC) класса "Лэдженд".

Поставка будет выполнена в рамках подписанного с Береговой охраной США дополнительного контракта на сумму около 10 млн. долл. РЛС в последней версии "Baseline D" будет установлена в учебном центре Береговой охраны (TRACEN) в Петалуме (шт.Калифорния). На данный момент Hensoldt поставила 12 РЛС для оснащения кораблей класса "Лэдженд" Береговой охраны США.

TRS-3D – это трехкоординатная многорежимная морская радиолокационная станция обнаружения воздушных и надводных целей. Станция используется для автоматического определения местоположения и сопровождения всех типов воздушных и надводных целей, а также для обеспечения безопасной посадки вертолетов. РЛС обеспечивает возможность сопоставления трасс целей с помощью системы идентификации MSSR-2000 для автоматической идентификации судов и летательных аппаратов, что позволяет предотвратить потери от дружественного огня и создавать комплексную картину обстановки. В конструкции TRS-3D Baseline D, получившей в США обозначение AN/SPS-75, используются приемо-передающие модули на основе нитрида галлия (GaN).

Как заявил генеральный директор Hensoldt Томас Мюллер, в настоящее время более 50 РЛС TRS-3D состоят на вооружении Береговой охраны и ВМС различных стран мира.

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Германия
США
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