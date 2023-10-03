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Только не украинцы. Вот кто будет управлять танками Abrams

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Версия танка Abrams M1A2 имеет более совершенную оптику и органы управления, чем более старая версия A1.
Версия танка Abrams M1A2 имеет более совершенную оптику и органы управления, чем более старая версия A1.
Источник изображения: © U.S. Army photo by Sgt. Nathan Franco, Operations Group, National Training Center

Украинцам не хватает технических навыков и умения для управления танками Abrams, пишет Military Watch Magazine. Поэтому вместо них на поле боя могут оказаться западные специалисты, в том числе военные, состоящие на службе в американской и польской армии.

С началом поставок в украинскую армию 25 сентября американских танков M1A1 Abrams возникли горячие дискуссии на тему вариантов их эксплуатации. Украинские, западные и российские источники прогнозируют, что, после крупных потерь среди поставленных американцами боевых машин Bradley, немецких танков Leopard (модели 1 и 2) и британских Challenger 2, Украина будет держать свои Abrams подальше от передовой.

Это наглядно продемонстрировал начальник Главного разведывательного управления украинской армии Кирилл Буданов, который за неделю до прибытия первых Abrams предупредил, что в бою эти машины долго не продержатся, если не зарезервировать их для крайне специфических типов операций. Он подчеркнул, что, если американские танки будут развернуты на передовой или просто в общевойсковом бою, то “на поле боя долго не проживут”.

Однако, в отличие от будущих операций Abrams, куда меньше обсуждается вопрос, кто именно будет ими управлять. При этом обстоятельства поставок и предшествующий опыт использования заграничной бронетехники ВСУ говорит о важной роли иностранных специалистов — возможно, даже действующих военных НАТО.

Вообще, Abrams — явный претендент на звание самого требовательного в обслуживании танка в мире: машины весят 70–80 тонн в зависимости от конфигурации и оснащены не дизельными двигателями, а газотурбинными, как известно, более “капризными”. Для сравнения: лучший боевой российский танк Т-90М весит всего 46 тонн — почти на 40% меньше.

Бывший командир батальона “Леклер” французской армии Ян Бойвен предостерег, что без должного и регулярного обслуживания Abrams могут скоро стать угрозой для самого экипажа. Он подчеркнул: “Главный недостаток американского танка — высокий уровень технического обслуживания и требовательность к логистике. Для обслуживания турбинных двигателей требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для ремонта дизельных”.

Судя по всему, для подготовки к обслуживанию сложных машин у украинского персонала было недостаточно времени: обучение экипажа армии США занимает 22 недели, а обслуживающего персонала — до 34 недель. Чтобы стать мастером по ремонту Abrams, необходимо опередить 99% других соискателей в комплексе тестов для оценки профессиональных способностей военных специалистов ASVAB, 88% — по механическому обслуживанию, 92% — в общем техническом тесте. Вот насколько строги критерии отбора.

Практически гарантированный недостаток подготовки широко отмечался российскими экспертами: полковник российской армии в отставке и специалист по танкам Виктор Литовкин отметил: “Вообще обучение длится восемь месяцев, а они хотят пройти курс за 12 недель – три месяца. Это нечто из области фантастики… Хороший танкист знает свою машину досконально, он должен знать ее насквозь. А давно ли вы видели украинского танкиста со знанием инженерного искусства и военной терминологии на английском? Я не могу себе представить, чтобы в рядах ВСУ таких было много. Перевожу — это вопрос не просто неудобства, а элементарного понимания — внутри танка все на английском, включая инструкции и руководства. Так что языковой барьер весьма значителен”.

Таким образом, он предположил, что управлять танками будут западные специалисты. Ими наверняка окажутся поляки, поскольку Abrams стоят на вооружении польской армии. Первую роту Abrams Польша получила в июле.

Уже есть целый ряд прецедентов, когда сложной техникой на украинском театре военных действий управляли иностранные специалисты. Это позволило ВСУ “поглотить” значительные количества новой западной техники в кратчайшие сроки, немыслимые при подготовке местного персонала.

Яркий тому пример — ракетные батареи Patriot, доставленные в гораздо более сжатые сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов. В боевых операциях на Украине участвуют специалисты со всего западного мира. Один из примеров — развертывание британской Королевской морской пехоты на передовой с апреля 2022 года.

Помимо военспецов, добровольческие подразделения набирают идеологически мотивированных бойцов с Запада со значительным опытом, позволяющим им управлять сложной техникой. Так, в конце мая, было замечено, что Польский добровольческий корпус использовал украинские танки, бронетехнику и даже вертолеты Ми-8 в бронетанковом наступлении в Грайворонском районе. Для передвижения добровольцы использовали американские Hammer.

А совсем недавно, 24 сентября, российская разведывательная группа сообщила о захвате немецкоязычного экипажа после уничтожения Leopard в Запорожской области. При этом, сдавшись в плен, боец заявил, что он не наемник-контрактник, а член Бундесвера.

Поскольку Польша и Соединенные Штаты — единственные операторы Abrams в НАТО, считается, что именно они предоставят личный состав для эксплуатации танков (особенно первая) — с прицелом на то, что роль украинских экипажей со временем и должной подготовкой вырастет.

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