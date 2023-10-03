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ТАСС

Алиев заявил о планах развивать космическую отрасль в Азербайджане

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Azerspace
Азербайджанский спутник Azerspace-1. .

Президент республики сказал, что "слово "модернизация" характеризует наше видение будущего"

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Власти Азербайджана продолжают усилия по развитию космической отрасли в стране. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, выступая на открытии 74-го международного астронавтического конгресса в Баку.

"Азербайджан стал членом глобального космического клуба более 10 лет назад. И сейчас, имея три телекоммуникационных спутника и один спутник для наблюдения за поверхностью Земли, мы продолжаем усилия по развитию космической отрасли в Азербайджане", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что все три спутника управляются азербайджанскими специалистами, его услугами пользуются не только Азербайджан, но и 45 стран мира.

Алиев выразил уверенность, что астронавтический конгресс в Баку придаст новый импульс развитию космической отрасли, высокотехнологичного и инновационного сектора страны, его модернизации. "Слово "модернизация" характеризует наше видение будущего, нашу программу и планы", - добавил президент.

В 74-м Международном астронавтическом конгрессе, который продлится до 6 октября, участвуют более 5 тыс. делегатов из 100 стран. Он организован Азербайджанским космическим агентством (Азеркосмос) и Международной астронавтической федерацией. В специально созданном к конгрессу выставочном павильоне представлены Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), Японское космическое агентство (JAXA), Итальянское космическое агентство (Agenzia Speziale Italiana), Индийское космическое агентство - ISRO, турецкое космическое агентство T rkiye Uzay Ajans и другие международные структуры, занимающиеся вопросами освоения космоса. Азербайджан уже во второй раз принимает это международное мероприятие. Впервые оно проходило здесь ровно 50 лет назад - в 1973 году. 

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Страны
Азербайджан
Индия
Италия
США
Япония
Компании
ISRO
JAXA
NASA
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