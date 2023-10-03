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Интерфакс-АВН

Балтфлот на учении провел электронные пуски ракет комплекса "Искандер" в Калининградской области

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" провели в Калининградской области тренировку по уничтожению критически важных объектов условного противника, сообщили в пресс-службе Балтийского флота в понедельник.

"Получив координаты, расчеты ОТРК "Искандер-М" уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых и аэробаллистических ракет", - говорится в сообщении.

По словам военных, ракетчики выполнили комплекс задач по смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы и провели маскировку пусковых установок от современных средств разведки.

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