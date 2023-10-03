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В США завершили испытания F-35

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Истребитель ВС США F-35Lightning II
Истребитель ВС США F-35Lightning II.
Источник изображения: invoen.ru

В США завершили серию испытаний истребителей пятого поколения F-35, которые позволят принять решение о начале серийного выпуска самолетов. Об этом сообщили в офисе программы F-35, пишет Defense News.

Отмечается, что испытания завершили 21 сентября. Минобороны США предстоит проанализировать собранные в ходе тестов данные. В конце декабря отчет об испытаниях F-35 могут представить руководству Пентагона.

Три версии самолета прошли 64 теста, которые включали отработку противовоздушной обороны (ПВО), защиты от крылатых ракет, завоевания превосходства в воздухе и уничтожения средств ПВО противника.

Завершение испытаний позволит Пентагону одобрить начало серийного производства F-35. Решение об официальном старте серийного производства F-35, который уже выпускается, могут принять в начале 2024 года.

В сентябре издание Defense News писало, что программа F-35 производства американской корпорации Lockheed Martin на 12 лет отстала от графика отчасти из-за покупки новых самолетов вместо поддержания боеготовности уже имеющихся.

В июле стало известно, что в 2023 году Lockheed Martin планировала отгрузить от 147 до 153 истребителей F-35, но задержки с обновлением программного обеспечения привели к тому, что компания успеет поставить только 100-120 самолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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