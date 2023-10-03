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ТАСС

Глава МИД Германии выступила за создание "зимнего защитного зонтика" для Украины

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Efrem Lukatsky

Предложение включает в себя расширение противовоздушной обороны, поставку электрогенераторов и укрепление общего энергоснабжения, заявила Анналена Бербок

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за создание "зимнего защитного зонтика" для Украины, который включает в себя расширение противовоздушной обороны, поставку электрогенераторов и укрепление общего энергоснабжения. Об этом она заявила по прибытии на неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Киеве.

"Когда я была здесь в сентябре, стало ясно, что Украине нужен "зимний защитный зонтик", - сказала Бербок.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула, что необходимо не допустить сбоев в работе системы водоснабжения на Украине при низких температурах в зимний период. "Мы должны предотвратить это, насколько это возможно, используя все, что у нас есть", - сказала она. При этом глава МИД ФРГ напомнила, что Германия уже оказала Украине масштабную поддержку поставками систем ПВО, таких как IRIS-T и Patriot.

Бербок подтвердила обещание ЕС принять Украину в сообщество, однако о конкретной дате она не сообщила. "Будущее Украины - в Европейском союзе, в этом сообществе свободы. И скоро оно будет простираться от Лиссабона до Луганска", - утверждала глава МИД Германии.

2 октября в Киеве проходит неформальная встреча глав МИД стран ЕС. Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что от нее не стоит ожидать практических результатов. 

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