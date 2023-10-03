В США рассказали, как российский флот может разрушить военные планы Украины

Черноморский флот России может использовать советскую тактику для перехвата украинских подводных дронов, пишет Forbes. Комбинация из противолодочных кораблей и вертолетов обеспечивает их взаимное прикрытие и позволяет отслеживать подводные цели. Для эффективного выполнения задачи достаточно двух-трех единиц техники.

Дэвид Экс

С появлением в конце августа прототипа 18-футовой беспилотной подлодки "Маричка" украинский флот вскоре сможет развернуть собственный подводный ударный потенциал. Оснащенные взрывчаткой и управляемые посредством системы внутренней инерции подводные дроны способны нанести ущерб российским кораблям в Черном море.

Поскольку Черноморский флот не может получить подкрепления, пока Турция контролирует пролив Босфор и не пропускает через него военные корабли, ему приходится довольствоваться имеющимися силами. В связи с этим в России начали разрабатывать варианты перехвата украинских подводных беспилотников, которые могут появиться в будущем.

Речь идет о вертолетах Ка-27, оборудованных гидролокаторами, а также о 181-й дивизии противолодочных кораблей. В подчинении дивизии находятся четыре противолодочных корвета проекта 22160 и три — проекта Grisha-III.

На новых 1700-тонных кораблях проекта 22160, по-видимому, отсутствуют гидролокаторы: их задача — прикрывать более старые 1000-тонные модели Grisha-III, оснащенные двумя гидролокаторами: один устанавливается под носом, а другой — классический "лосиный хвост" — опускается вертикально с корабля на длинном тросе.

Кораблям проекта Grisha-III около 40 лет, поэтому об их состоянии судить трудно. Но в свое время они были "мощными компактными боевыми кораблями", как писал знаменитый военно-морской аналитик Норман Полмар (Norman Polmar) в специализированном журнале ВМС США в 1976 году.

Если Черноморский флот сможет развернуть вертолеты Ка-27 и противолодочные корабли Grisha-III так же, как это сделал советский флот, возможно, ему удастся найти и потопить украинские подводные дроны до того, как те встанут на якорь.

Советская тактика противолодочной обороны на мелководье была довольно сложной, как объяснил военно-морской консультант Трой Бенц (Troy Bentz) в выпуске журнала Proceedings за 2010 год. "Советские военные предпочитали использовать активный гидролокатор для обнаружения объектов в прибрежных водах", — писал Бенц. "Они оценили способ с погружением гидроакустического преобразователя в воду с противолодочного вертолета на быстрых платформах".

"Наиболее эффективным с точки зрения тактики было использование систем с двумя или тремя платформами", — продолжил Бенц. "В СССР погружные гидролокаторы использовали не только на вертолетах, но и на противолодочных кораблях. Для выполнения задачи достаточно двух-трех "Камовых" или корветов класса Grisha.

При этом корабли и вертолеты действовали сообща, используя тактику взаимного прикрытия, объяснил Бенц. "Один корабль дрейфовал, активно отслеживая цель погружным гидролокатором, в то время как другой мчался к расчетной позиции". Таким образом пары из вертолетов и корветов создавали своего рода гидролокационную цепь в узких морских проходах, например в устьях заливов.

Единственное слабое звено в этой тактике заключалось в том, что вертолетам и противолодочным кораблям приходилось сохранять неподвижность на время погружения гидролокатора. Каждый погружной гидролокатор представлял собой стационарное препятствие, которое осторожный командир подводной лодки мог просто обойти.

Советские военные предвидели эту проблему. Поэтому во время движения на кораблях класса Grisha постоянно работал носовой гидролокатор. В достаточно крупной советской противолодочной флотилии одни корветы могли сканировать поверхность, а другие — использовать гидролокаторы на глубине.

Недостатком при этом является то, что носовой гидролокатор обычно имеет слепую зону позади него, в районе расположения корабельных винтов. В 1977 году подводная лодка Королевского флота HMS Swiftsure, как известно, воспользовалась такой слепой зоной на корме, чтобы проникнуть в советскую боевую группу и провести несколько часов под новейшим на то время авианосцем "Киев". Это был настоящий успех британской разведки.

Иными словами, в Советском Союзе был достаточно эффективный метод ведения противолодочной борьбы в прибрежной зоне, хотя его и нельзя назвать идеальным. Если России удастся повторить эту тактику, у нее появится возможность перехватывать будущие атаки украинских подводных беспилотников.