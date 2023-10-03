Компания Textron заключила второй контракт на поставку УТС T-6C "Тексан-2" ВВС Вьетнама

Один из двух прибывших на британскую авиабазу Валли первых полученных Королевскими ВВС Великобритании турбовинтовых учебно-тренировочных самолета Beechcraft T-6C Texan II (британский военный номер ZM325, временная американская регистрация N2843B), предназначенных для основного этапа подготовки летного состава ВВС и ВМС Великобритании в рамках новой системы летной подготовки UK Military Flying Training System (UKMFTS) на подрядной основе. 16.02.2018.

ЦАМТО, 2 октября. Компания Textron Aviation Defense LLc (Уичито, шт.Канзас) заключила второй контракт стоимостью 31 млн. долл. на поставку ВВС Вьетнама трех учебно-тренировочных самолетов T-6C "Тексан-2".

Напомним, что командующий ВВС США в зоне Тихоокеанского региона (PACAF) генерал Кен Вильсбах 4 июня 2021 года заявил, что командование ВВС США дало согласие на поставку Вьетнаму учебно-тренировочных / легких боевых самолетов T-6 "Тексан-2".

Позднее стало известно, что всего Ханой получит в общей сложности 12 УТС T-6 "Тексан-2". Поставка самолетов ожидается в период с 2024 по 2027 гг.: первые три УТС – в первом квартале 2024 года, еще две-три ед. – до конца 2024 года, стальные – в 2027 году. Новые самолеты заменят устаревшие Як-52.

Формат закупки осуществляется в рамках процедуры, регламентированной программой "Иностранные военные продажи", но финансирование сделки осуществляет не заказчик, а правительство США.

Минобороны США объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Textron Aviation Defense первого контракта на поставку Вьетнаму самолетов T-6C 12 августа 2021 года. Стоимость заказа составила 43,84 млн. долл.

Контракт предусматривал закупку, поставку и поддержку трех самолетов T-6C, включая наземное вспомогательное оборудование, два запасных двигателя, запасные части, индивидуальные средства жизнеобеспечения, внешние топливные баки и пилоны, авиаперегон и поддержку. Работы по контракту будут выполняться на предприятии в Уичито (шт.Канзас) и должны быть завершены к 30 сентября 2024 года.

Сообщалось, что данная программа станет самой крупной закупкой Вьетнамом продукции военного назначения в США с тех пор, как Вашингтон в 2016 году полностью снял эмбарго на поставку вооружений в отношении Ханоя.

Программа ВВС США по поставке Т-6 во Вьетнам, вероятно, будет поддержана американскими программами помощи. В последние годы правительство США увеличило финансовую помощь Вьетнаму за счет таких механизмов, как программа "Иностранное военное финансирование" (FMF), "Инициатива по обеспечению безопасности на море в Юго-Восточной Азии" и "Инициатива по обеспечению безопасности на море в Индо-Тихоокеанском регионе" в рамках реализуемой Вашингтоном стратегии укрепления своих позиций в Индо-Тихоокеанском регионе.

Поскольку правительство США полностью сняло эмбарго на продажу продукции военного назначения Вьетнаму в мае 2016 года, эти механизмы финансирования (в основном FMF) стимулируют закупку Ханоем американских вооружений. В их число вошли два патрульных катера класса "Гамильтон" из состава Береговой охраны США, шесть БЛА "СканИгл" компании Insitu и 24 скоростных патрульных катера компании Metal Shark, последние шесть из которых были поставлены в мае 2020 года.

На прошлой неделе стало известно, что США и Вьетнам ведут переговоры по согласованию очередного крупного пакетного соглашения по закупке вооружений, который будет реализован в 2024 году, включая продажу эскадрильи истребителей F-16.

Согласно данным Janes All the World's Aircraft: Development & Production, T-6C "Тексан-2" является экспортной версией самолета T-6B, оснащен интегрированной стеклянной кабиной и современной авионикой, включая коллиматорный индикатор, пульт управления в верхней части приборной панели, трехцветные многофункциональные дисплеи, органы управления, выполненные по концепции HOTAS. Он отличается от стандартного T-6B тем, что оснащен крылом с точками подвески для установки дополнительных топливных баков. Первый полет Т-6С состоялся в июле 2010 года.