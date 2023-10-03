"Убийственное заявление" Польши по Украине посеяло панику в Германии

Германия видит в польской помощи Украине свою защиту от России и Китая, пишет JB Press. Поэтому решение Варшавы о прекращении поставок оружия Киеву привело немцев в панику, считает автор. Опасаясь лишиться "спасательного круга", Шольц обратился к союзнице по НАТО, но лишь обрушил на себя волну критики.

Усталость от помощи Украине и антинемецкие настроения в Польше

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что его страна "уже не передает Украине никакого вооружения", посеяло панику во всем мире.

Волнения возникли и в Германии, которая разрешила Польше передать ВСУ современные танки Leopard 2 немецкой сборки.

Для Берлина поставки вооружений от Варшавы — "спасательный круг", защищающий его от растущего влияния Москвы и связанного с ней Пекина.

20 сентября премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в дальнейшем "не будет поставлять оружие Украине". О его решении, высказанном в разгар контрнаступления ВСУ, одновременно сообщили в Европе, США, Японии, а также Южной Корее, где я живу.

По понятным причинам это удивило планету. Дело в том, что Польша принимала наибольшее количество украинских беженцев и активно передавала союзнице вооружения. В том числе она была одной из первых среди стран-членов НАТО, которая высказалась за отправку ВСУ истребителей. Особо следует отметить поставку с ее стороны новейшего танка Leopard 2 немецкого производства. В феврале этого года Варшава, получив согласие Берлина, передала Киеву свои основные танки, несмотря на нежелание Германии поставлять их напрямую.

Предыстория этого заявления — конфликт, связанный с запретом Польши на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. 18 сентября президент Владимир Зеленский подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием отменить наложенные ограничения. Слова Варшавы [о прекращении поставок оружия] прозвучали три дня спустя.

На следующий день после этого президент Польши Анджей Дуда "потушил пожар". Он попытался скорректировать сделанные высказывания, пояснив, что речь шла только об ограничениях на новейшее оружие, которое закупается для модернизации вооруженных сил его страны.

Между тем западные СМИ отмечают охлаждение отношений между двумя государствами. Британская телекомпания BBC 22 сентября сообщила об "усталости от Украины" в польских политических кругах.

Она с удивлением отметила изменение тона Варшавы, заявив, что польские власти, которые раньше с энтузиазмом поддерживали Украину, "вдруг приставили политический нож к горлу киевского правительства".

Американский телеканал CNN сообщил, что власти двух стран сцепились из-за конфликта, связанного с запретом на импорт [украинской сельхозпродукции], а французская газета Le Monde охарактеризовала ситуацию как "напряженность, вызывающую сожаление".

Тем не менее, по всей видимости, именно Германия была больше всего удивлена заявлением премьер-министра Моравецкого. Правильнее было бы даже сказать, что она скорее запаниковала, чем удивилась. Более того, в панику впал, пожалуй, только Берлин.

Если это так, то почему?

Разворот на 180 градусов после политики бывшего канцлера Меркель

Активная поддержка Польшей Украины отвечает национальным интересам правительства Шольца. Курс последнего в отношении России можно назвать полной противоположностью политике его предшественницы Меркель, которая делала упор на диалог с президентом Владимиром Путиным.

Начнем с того, что Меркель свободно владеет русским языком, а Путин — немецким. В связи с этим они могли свободно общаться друг с другом, не прибегая к услугам переводчика, вести как светские беседы, так и легкие дипломатические дискуссии.

Появление в это же время таких лидеров, как Синдзо Абэ в Японии и Дональд Трамп в США, готовых вести открытый диалог с Путиным, помогло приостановить начало украинского конфликта.

Плюсы и минусы такого курса будут обсуждаться в будущем, но сегодня в Германии наблюдается тенденция к негативной оценке действий Меркель в отношении России. Это связано с тем, что политика приема беженцев с Ближнего Востока и глобалистская экономика, продвигаемые бывшим канцлером, зашли в тупик.

О ближневосточных беженцах речь пойдет в конце статьи, а тупик глобализма можно связать с тем, о чем говорилось ранее, то есть с негативными последствиями расширения влияния Китая в Европе и укрепления в связи с этим отношений Москвы и Пекина.

Канцлер Шольц усилил свои позиции в глазах общества, которое надеялось изменить сложившуюся ситуацию.

Эта проблема слишком ярко проявилась после начала конфликта на Украине, всего через три месяца после формирования правительства Шольца. Иными словами, для немецкого общества введение Россией войск на Украину ассоциируется с продвижением Китая на Старом континенте.

Если боевые действия закончатся в пользу России, Китай еще больше углубится в Европу. В этом смысле сотрудничество Польши с Украиной для Германии — "спасательный круг".

Неспособность Польши “тушить пожары”

20 сентября канцлер Германии Шольц выступил на заседании Совета Безопасности ООН с речью, в которой выразил солидарность с Украиной. Он встретился с президентом Зеленским и пообещал ему дальнейшую поддержку. Вскоре после этого последовало заявление польского премьер-министра Моравецкого.

Как передавала немецкая газета Die Zeit, "Польша заявляет, что не будет поставлять оружие союзнице, а Германия призывает к солидарности с Украиной, выражая обеспокоенность в связи со словами польского премьера".

Немецкая телерадиокорпорация Deutsche Welle* также отметила, что антиукраинские настроения быстро распространяются в Польше из-за конфликта, вызванного ограничениями на импорт зерна, но в своей основе они уходят корнями в историю столкновений между двумя государствами в конце Второй мировой войны, которые привели к жертвам с обеих сторон.

Канцлер Шольц нервничает. Во-первых, хотя Дуда попытался "потушить пожар", вызванный заявлением премьер-министра, президент в Польше наделен очень малой политической властью, а Моравецкий собирается стоять на своем. Это означает, что правительство в Варшаве действительно не хочет поставлять оружие Киеву.

Более того, сила антинемецких настроений в Польше в последнее время стала популярной темой для обсуждений. В отличие от Германии — там политика Меркель по приему беженцев с Ближнего Востока не принесла результатов — польские власти и правящая партия "Право и справедливость" считают, что беженцы — это путь к построению будущего страны. В результате визы выходцам с Ближнего Востока выдаются без ограничений.

В ответ [на решение Польши по Украине] канцлер Шольц потребовал объяснить, что не устраивает польское правительство. Партия "Право и справедливость" осталась недовольна тем, что Шольц настоял на изменении ее политики, поскольку 15 октября в Польше должны состояться всеобщие выборы. Министр иностранных дел государства Збигнев Рау подверг комментарии немецкого канцлера резкой критике в социальных сетях, назвав их вмешательством во внутренние дела [другой страны].

По имеющимся данным, правящую партию "Право и справедливость" охватили мощные антинемецкие настроения. Если "ПиС" вновь победит на предстоящих всеобщих выборах, канцлеру Шольцу придется нелегко. По сообщению агентства Bloomberg, "Праву и справедливости" будет трудно получить большинство голосов, однако приведенные цифры указывают на большую вероятность того, что она сформирует коалиционное правительство.

Как бы то ни было, исход всеобщих выборов в Польше, безусловно, окажет немалое влияние на политику безопасности Германии. И это тот вопрос, который так или иначе будет касаться и безопасности Восточной Азии.

Автор: Тосихару Хираи (Toshiharu Hirai)

* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.