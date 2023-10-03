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ТАСС

В Нидерландах сообщили о прилагаемых усилиях для отправки Киеву F-16

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Истребитель F-16B
Истребитель F-16B ВВС Нидерландов.
Источник изображения: www.defenseindustrydaily.com

Как заявила глава МИД Ханке Брюинс Слот, ведется работа "с большим количеством стран в коалиции"

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Нидерланды прилагают много усилий, чтобы отправить Киеву как можно больше оружия, включая танки, артиллерию и самолеты F-16. Об этом заявила глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран ЕС в Киев, ее заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

"Нидерланды прилагают большие усилия, чтобы поставить оружие Украине, включая основные боевые танки и самоходные артиллерийские установки, сейчас мы работаем с большим количеством стран в коалиции по передаче F-16. Это так важно, чтобы украинские солдаты получили хорошие боеприпасы и хорошее оружие, чтобы воевать за украинский народ и за народы Европы. Я глубоко чувствую, что это не только война Украины, но война всего европейского континента", - сказала она. 

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Страны
Нидерланды
Украина
Продукция
F-16
Проекты
Евросоюз
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