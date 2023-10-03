В США истек закон о ленд-лизе для Украины

ЦАМТО, 2 октября. Закон о ленд-лизе для Украины, который президент США Джо Байден подписал 9 мая 2022 года, истек 30 сентября 2023 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета "Страна.ua".

"В Украине этот акт называли "историческим шагом", и долгое время новости о нем не сходили с информационных лент", – отмечается в статье.

Предполагалось, что закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США снабжали СССР военной помощью без предварительной оплаты. Технически после его принятия Джо Байден мог давать оружие без юридических и коммерческих процедур, но в реальности схема не применялась, поскольку Вашингтон и так отправлял военное оборудование без всякой оплаты и условий.

"Именно этим представители Белого дома и объяснили тот факт, что механизм ленд-лиза США не использовали", – резюмируется в публикации.