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Военное обозрение

Чехия передаёт Украине лицензию на производство штурмовой винтовки CZ BREN 2

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Источник изображения: topwar.ru

Киев планирует развернуть на территории Украины лицензионное производство чешских штурмовых винтовок CZ BREN 2. О передаче лицензии, которая произойдет в ближайшее время, сообщило Минобороны Чехии.

Чехия весьма активно сотрудничает с Украиной в военной сфере, не только поставляя собственные вооружения, но и организуя совместное производство некоторых видов оружия и боеприпасов на чешских предприятиях. Кроме того, в Чехии находятся и ремонтные центры, куда доставляется техника ВСУ, получившая повреждения в ходе боев. И вот теперь чехи предлагают Киеву запустить производство штурмовых винтовок.

В Праге заявляют, что развертывание производства винтовок CZ BREN 2 на украинских мощностях является одним из "флагманских" проектов, за которым последуют еще и другие. Пока же чехи передают лицензию на производство штурмовых винтовок, которые будут выпускаться на Украине под названием Sich (Сич). Также чехи обещали помочь украинцам наладить линию производства боеприпасов для данной винтовки.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что чешские CZ BREN 2 имеются на вооружении ВСУ, но не в сильно большом количестве. Эти автоматы использую преимущественно подразделения, входящие в структуру ГУР МО Украины.

В самой Чехии CZ BREN 2 называют "чешским ответом Калашникову", заявляя о ее надежности. Штурмовая винтовка разработана чешской компанией CZ-UB на базе 5.56-мм автомата CZ-805 BREN. CZ BREN 2 имеет массу в 3,05 кг и быстросъемный ствол, использует газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня. Выпускается под патрон двух калибров: 5,56x45 мм и 7,62×39 мм, магазин под 30 патронов.

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Страны
Украина
Чехия
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