Войти
ТАСС

Азаров заявил о сокращении населения Украины до 23 млн человек

228
0
0
Николай Азаров
Николай Азаров.
Источник изображения: Николай Галкин/ ТАСС

Продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев, сообщил экс-премьер страны

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Население Украины продолжает сокращаться, сейчас оно составляет 23 млн человек. Об этом сообщил экс-премьер страны Николай Азаров.

"На территории страны осталось 23 млн человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев. А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну", - написал он в своем Telegram-канале.

Между тем еще в начале июня аналитический центр "Украинский институт будущего" сообщил, что население Украины сократилось до 29 млн человек, а рождаемость стала вдвое ниже показателя, необходимого для поддержания населения на прежнем уровне.

При этом Азаров обратил внимание, что в стране ускоренными темпами продолжается мобилизация. "Перед военкомами поставлена задача набрать ресурс как минимум на год активных "мясных штурмов". Эксперты даже называют конкретную цифру - до 500 тыс. "добровольцев" к весне. Учитывая, что мобилизационный ресурс в стране фактически исчерпан, власть будет прибегать ко все более драконовским методам", - констатировал он.

В этой связи экс-премьер напомнил о недавних снижениях требований для призыва на Украине, в том числе о решении мобилизовать людей с ВИЧ, гепатитами и психическими отклонениями. Кроме того, с 1 октября женщины на Украине, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, также обязаны встать на воинский учет.

В середине сентября секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко допустил, что Украине придется проводить "более интенсивную, чем сейчас", мобилизацию. При этом уже сейчас, сообщил он, в рядах украинских войск 80% мобилизованных, которые раньше не были кадровыми военными. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
07.02.2022
Великобритания направила на Украину более 100 спецназовцев для обучения украинских военных - СМИ
07.12.2020
Ударный беспилотник «Сокол-300»: что за аналог «Байрактара» сделали на Украине (Depo, Украина)
12.06.2019
США выделяют 6,5 млрд долларов Европе для "сдерживания России"
02.08.2017
Госдеп и Пентагон разработали план поставки оборонительного вооружения Украине - WSJ
27.05.2015
ВПК: Россия не будет копировать "Мистрали"
05.06.2013
Украина будет бороться за контракт на поставку Таиланду боевых кораблей
29.03.2010
Тройная бухгалтерия военного экспорта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 07:45
  • 106
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 03.10 04:48
  • 55650
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.10 22:56
  • 3
Фрегаты для Черного моря
  • 02.10 20:04
  • 26
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ
  • 02.10 16:29
  • 27
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 02.10 14:50
  • 0
Исторические параллели: Литва позволяет реанимировать «литвинизм» в стране
  • 02.10 12:07
  • 1
«Стали менее заметными»: В Киеве заявили о применении Россией модернизированных дронов-камикадзе типа «Герань»
  • 02.10 10:01
  • 89
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 01.10 20:23
  • 40
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 01.10 18:35
  • 41
Уроки Алма-Аты
  • 01.10 16:17
  • 8
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 01.10 13:51
  • 46
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 01.10 02:18
  • 9
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями