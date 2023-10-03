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ЦАМТО

Олег Салюков: имеющиеся в составе СВ образцы вооружений в ходе СВО подтвердили заложенные в них ТТХ

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Главнокомандующий сухопутными войсками МО России Олег Салюков
Главнокомандующий сухопутными войсками МО России Олег Салюков.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 2 октября. Образцы ВиВТ, состоящие на вооружении Сухопутных войск, включая принятые в последнее время, активно и успешно применяются в ходе СВО и подтвердили заложенные в них ТТХ.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" в преддверии профессионального праздника, Дня Сухопутных войск (отмечается 1 октября), заявил главнокомандующий СВ генерал армии Олег Салюков.

Ниже приведен фрагмент интервью О.Салюкова газете "Красная звезда", касающийся применения на передовой современных и модернизированных видов вооружения и техники.

"В настоящее время танковые войска оснащены основными боевыми танками трех типов: Т-72, Т-80 и Т-90. Большая часть из них уже прошла глубокую комплексную модернизацию. В частности, все модернизированные танки Т-72Б3 (Т-72Б3М), Т-80БВМ и Т-90М оснащены тепловизионными прицелами с автоматом сопровождения целей, что позволяет применять их ночью и в сложных погодных условиях, системами управлениями огнем, позволяющими вести стрельбу современными типами боеприпасов, а также управляемыми ракетами, запускаемыми из канала ствола на дальность до пяти километров. Оснащены они также современной динамической защитой и помехоустойчивыми средствами связи.

Необходимо отметить, что танки Т-90М "Прорыв-3" на сегодняшний день являются самыми совершенными из серийных машин, что подтверждается результатами их применения в ходе спецоперации и отзывами экипажей. В танке имеется панорамный прицел командира, совмещенный с дистанционной пулеметной установкой (с 12,7-мм пулеметом). Это позволяет командиру оценивать обстановку на поле боя на одном уровне с наводчиком-оператором и вести стрельбу с рабочего места по живой силе противника как с места, так и в движении. Для повышения эффективности борьбы с живой силой противника в танках Т-90М применяются новые осколочно-фугасные снаряды "Тельник" с готовыми поражающими элементами и воздушным подрывом в заданной точке траектории.

На вооружении мотострелковых войск находятся боевые машины пехоты трех типов – это БМП-1, БМП-2 и БМП-3, а также бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А(М).

Начиная с прошлого года, все новые и модернизированные БМП (БМП-1AM, БМП-2М с боевым отделением "Бережок", БМП-3) и БТР (БТР-82А и БТР-82АМ) поставляются с навесными комплектами дополнительной защиты, которые повышают уровень стойкости машин к наиболее массовым противотанковым средствам типа РПГ-7, а также крупнокалиберным пулеметам.

Кроме защищенности, увеличены огневые возможности боевых машин пехоты. В частности, после установки на БМП-2 боевого отделения "Бережок" с управляемыми ракетами "Корнет" эта боевая машина получила возможность уничтожать аналогичные БМП и танки противника на дальности до 10 километров, не входя в зону досягаемости их вооружения.

Также в ходе специальной военной операции успешно применяются боевые машины поддержки танков, которые, находясь непосредственно в боевых порядках танков, обеспечивают их действия. Их эффективность достигается за счет одинакового с танками высокого уровня защищенности и подвижности, а также мощного многофункционального вооружения, в который входят две спаренные 30-мм автоматические пушки, противотанковый комплекс с четырьмя сверхзвуковыми ракетами "Атака" и два автоматических гранатомета.

Кроме того, высокую эффективность в боевых условиях показывают защищенные автомобили "Тайфун-К", "Тайфун-У", "Урал-ВПК", "Ахмат" и созданные на их шасси образцы вооружения и военной техники".

Полностью интервью главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова опубликовано в газете "Красная звезда" от 29 сентября.

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Продукция
БМП-1
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
РПГ-7
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
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