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Генеральный директор АО "ОСК" Андрей Пучков проверил ход модернизации ПСЗ "Янтарь"

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Андрей Пучков
Андрей Пучков.
Источник изображения: Пресс-служба ВТБ

ЦАМТО, 2 октября. Генеральный директор АО "ОСК" Андрей Пучков в ходе поездки 29 сентября на ПСЗ "Янтарь" (входит в ОСК) оценил результаты проектов по модернизации предприятия и провел совещание по исполнению его производственной программы.

Гендиректора ОСК в ходе визита на предприятие сопровождали статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Гости посетили механосборочный цех, где установлены новые токарные станки, в том числе с ЧПУ, комплекс гидроабразивной резки с программным обеспечением и ряд другого современного оборудования, а также осмотрели реконструированную достроечную набережную №6 и проинспектировали ход работ по реконструкции достроечной набережной №5.

"Уникальные компетенции, которыми обладает завод "Янтарь", позволяют верфи качественно выполнять как государственные, так и гражданские заказы. Это крупнейшее градообразующее предприятие Калининградской области. Благодаря реализованной здесь при поддержке Минпромторга России программе модернизации производственных мощностей, предприятие демонстрирует уверенные темпы роста производительности труда и обеспечивает более 4200 рабочих мест", – отметил В.Евтухов.

"ПСЗ "Янтарь" достойно преодолевает трудности, с которыми предприятия Калининградской области сталкиваются из-за санкционных ограничений, завод работает над импортозамещением, реализует перспективные проекты, в том числе в кооперации с коллегами в рамках нашего областного кластера судостроения и судоремонта. Работаем в конструктивном взаимодействии с ОСК, Минпромторгом, руководством завода", – подчеркнул А.Алиханов.

В ходе рабочего совещания В.Евтухов и А.Пучков обсудили с руководством завода "Янтарь" вопросы выполнения производственной программы, а также результаты и прогнозы финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Генеральный директор ПСЗ "Янтарь" Илья Самарин доложил о результатах участия завода в двух федеральных программах, которые позволили провести оснащение и реконструкцию части достроечных набережных, а также ввести в эксплуатацию более 200 ед. современного оборудования, в том числе отечественного производства. Он отметил, что завод ведет подготовку к строительству плавдока спусковой способностью более 12,5 тыс. т и прорабатывает проект строительства нового корпусообрабатывающего цеха.

Справочно:

Благодаря реализации Государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" по инвестиционному проекту "Техническое перевооружение трубогибочного и машиностроительного производств" за последние годы в цехах Прибалтийского судостроительного завода были установлены новые токарные станки, в том числе с ЧПУ, комплекс гидроабразивной резки с программным обеспечением и ряд другого современного оборудования. Новые станки позволяют заводу снизить зависимость от внешних поставок и дают предприятию существенную экономию за счет рационального использования материалов и рабочего времени.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Россия
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Минпромторг РФ
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