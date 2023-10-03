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ЦАМТО

Совет министров обороны государств-участников СНГ провел очередное заседание в Туле

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Флаги стран ШОС и СНГ
Флаги стран ШОС и СНГ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 2 октября. В Туле 29 сентября под председательством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось 82-е заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ.

В работе Совета приняли участие военные делегации Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

В ходе заседания руководители оборонных ведомств обменялись мнениями о военно-политической обстановке в мире и на границах Содружества. На основе предметного анализа угроз и вызовов безопасности стран СНГ намечены задачи развития взаимодействия дружественных армий в сфере обороны и военного сотрудничества на ближайшую перспективу.

На этом фоне прошло обсуждение задач военного и военно-технического сотрудничества и перспектив его дальнейшего развития. Содержание предложений направлено на повышение боеспособности национальных вооруженных сил, достижение нового уровня военного сотрудничества в области обеспечения обороны и военной безопасности государств Содружества.

С учетом содержательной направленности заседания Совета министров обороны представители вооруженных сил государств Содружества получили возможность ознакомиться с продукцией российских предприятий ВПК – новейшими образцами вооружения и военной техники, практикой их боевого применения.

В соответствии с повесткой заседания главы оборонных ведомств рассмотрели комплекс вопросов по осуществлению многостороннего взаимодействия в рамках объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.

Спланированы совместные мероприятия подготовки войск (сил) ПВО на 2024 год; одобрены военно-технические и финансовые вопросы дальнейшего развития сотрудничества в области противовоздушной обороны, рассмотрены вопросы построения национальных сегментов объединенной системы ПВО государств Содружества.

В ходе совместной работы министры обороны проанализировали основные направления развития системы сотрудничества в области военно-профессиональной подготовки военнослужащих и полевой выучки войск; одобрили структуру, материально-техническое оснащение и принципы деятельности совместного подразделения гуманитарного разминирования; поддержали создание базовой научно-исследовательской организации государств СНГ в области исследования проблем обеспечения военной безопасности и практику развития военного сотрудничества в системе довузовского образования государств СНГ.

Совет министров обороны особое внимание уделил всесторонней подготовке к 80-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К юбилею Великой Победы запланирован комплекс совместных мероприятий военно-профессиональной, научной, спортивной, культурно-просветительской направленности.

На заседании было отмечено, что Великая Отечественная война 1941-1945 годов – это героический период совместной истории народов наших государств, на котором должна основываться практика военно-патриотического воспитания военнослужащих дружественных армий.

В интересах дальнейшего развития взаимодействия государств-участников СНГ в военной сфере Совет министров обороны одобрил документы планирования многостороннего военного сотрудничества на 2024 год.

Принятые на 82-е заседании Совета министров обороны решения направлены на совершенствование системы многостороннего военного сотрудничества, дальнейшее повышение военно-профессионального мастерства военнослужащих, боеспособности национальных вооруженных сил и развитие взаимодействия в области обороны на основе учета общих, региональных и национальных интересов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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