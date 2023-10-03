Производитель Bayraktar допустил передачу ВСУ улучшенной версии БПЛА

Как сообщил гендиректор компании Халук Байрактар, этот вопрос рассматривается

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Турецкая сторона рассматривает вопрос о передаче Украине беспилотников Bayraktar Akincі. Об этом заявил генеральный директор компании - производителя Baykar Халук Байрактар.

"Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения", - сказал он в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

По словам Байрактара, для производства на Украине того или иного типа БПЛА компания должна иметь разрешение от правительства Турции. "В оборонном сотрудничестве нужны государственные разрешения, а у нас есть это разрешение. Поэтому вопрос Akinci в процессе рассмотрения, вот что я могу сказать по этому поводу", - добавил глава компании.

29 сентября на первом форуме оборонных индустрий в Киеве Байрактар заявил о планах завершить строительство завода по производству беспилотников Bayraktar на Украине через 1,5 года. По его словам, компания в целом инвестирует в Украину около $100 млн. Эти средства, помимо строительства завода, направляются на содержание сервисного центра и главного офиса компании на Украине, пояснил он.

В августе прошлого года стало известно о начале строительства завода по производству турецких беспилотников Bayraktar на Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что строительство займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года. Однако позже Боднар заявил, что боевые действия "внесли коррективы в первоначальные планы относительно завода".