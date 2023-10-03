Бронежилет "Оберег" выдержал попадание пули, на которую не рассчитан

"Ростех": российский бронежилет "Оберег" выдержал пулю, на которую не рассчитан

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российский бронежилет "Оберег", поставляемый в зону спецоперации, на испытаниях выдержал мощную винтовочную пулю 8,6 на 70 мм Lapua Magnum, на которую не рассчитан, в то время как трофейный американский жилет ВСУ не выдержал попадания пули из автомата Калашникова, следует из видео обстрела бронежилета на полигоне, опубликованного госкорпорацией "Ростех".

В ролике, созданном в рамках нового проекта госкорпорации "Наш краш", были показаны сравнительные испытания трех бронежилетов: дешевого, представленного на рынке, нового отечественного бронежилета "Оберег" и американского, которым пользуются военнослужащие Украины. Все бронежилеты класса защиты Бр5.

Российский "Оберег" единственным из образцов полностью выдержал обстрел всеми боеприпасами, включая 7,62 на 39, 7,62 на 54 и 8,6 на 70.

"Эта горка осталась от боеприпаса, так называемого .338 (8,6 на 70). Госиспытания вообще не предусматривают выстрела из этого боеприпаса", - отметил Павленко. С таким уровнем запреградного воздействия (пуля не пробила плиту, но оставила горку) бронежилет считается прошедшим испытания, отметил он.

Самый дешевый бронежилет из восточной страны также не был пробит пулей патрона 8,6 на 70, однако на тыльной стороне плиты образовалась ударная вмятина такой величины, что нанесла бы человеку травмы не совместимые с жизнью.

Американский образец показал самую низкую стойкость — его легко пробила стандартная пуля из так называемого промежуточного патрона 7,62 на 39 автомата Калашникова, в то время как два других образца еt задержали.

Плита бронежилета "Оберег", как уточнил Павленко, состоит из подложки из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, затем идет керамическая плита, затем кевлар и еще один дополнительный слой, уменьшающий разлет осколков и создающий влагоизоляцию.

"Оберег" в полной комплектации с защитой боков, броневым фартуком, защитой горла, плеч и плитой на спине весит 11,5 кг, что является хорошим показателем для бронежилетов этого класса защиты. Общая площадь защиты изделия — более 50 квадратных дециметров. Сейчас "Ростех" работает над снижением массы защитного комплекса до примерно 10 — 10,5 килограмма.

Рыночная стоимость "Оберега" составляет 115 тысяч рублей. Для сравнения: американские образцы, которые не держат пулю из АК, стоят более 200 тысяч рублей.