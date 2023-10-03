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РИА Новости

"Ростех" оценил прочность трофейного бронежилета ВСУ производства США

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Автомат АК-12
Автомат АК-12.
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

"Ростех": трофейный американский бронежилет пробивается пулей из "Калашникова"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Трофейный бронежилет войск Украины производства США легко пробивается пулей из автомата Калашникова патрона 7,62 на 39, хотя рассчитан на существенно более мощный патрон 7,62 на 51, следует из видео обстрела бронежилета на полигоне, опубликованного госкорпорацией "Ростех".

В ролике, созданном в рамках нового проекта госкорпорации "Наш краш", были показаны сравнительные испытания трех бронежилетов: дешёвого, представленного на рынке, нового отечественного бронежилета "Оберег" и американского, которым пользуются военнослужащие Украины. Все бронежилеты класса защиты Бр5.

Американский образец показал самую низкую стойкость - его легко пробила стандартная пуля из так называемого промежуточного патрона 7,62 на 39 автомата Калашникова, в то время как два других образца её задержали.

На видео "Ростеха" наглядно демонстрируется в замедленной съёмке, как пуля АК пробивает американский образец и сохраняет достаточное заброневое действие, продолжая движение в прозрачном баллистическом геле, расположенном за жилетом и имитирующем тело человека. Видно, что упрочненный сердечник пули распространяет в геле широкую ударную волну, что равноценно временной пульсирующей раневой полости в теле человека. При этом на броневой плите американского бронежилета указано, что он должен выдерживать попадание существенно более мощной винтовочной пули из патрона 7,62 на 51 мм.

Как пояснил генеральный директор компании "Октава" (входит в "Ростех"), которая производит российские "Обереги", Павел Павленко, плита из американского бронежилета, действительно, произведенная в Соединенных Штатах, рассчитана на патрон .308 Win, но без твёрдого сердечника.

"Мы же пробовали стрелять отечественным боеприпасом, стандартным, 7,62 на 39, у которого есть твёрдый сердечник. Оболочка осталась в теле плиты, а сердечник, как мы видели, замечательно прошёл, что, конечно, говорит не лучшим образом об этой плите и о том, насколько она хороша в реалиях текущей войны, особенно сталкиваясь с нашими боеприпасами", - сказал Павленко.

Он добавил, что в испытаниях произошло именно то, что указано в спецификациях плиты - она должна останавливать пулю 7,62 на 51 без сердечника, это другие стандарты сертификации. Гендиректор уточнил, что американский бронежилет трофейный, из зоны проведения СВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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