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ТАСС

Уоллес посоветовал Украине активизировать мобилизацию

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Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

По мнению экс-министра Великобритании, пришло время провести переоценку масштабов украинского призыва

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес посоветовал руководству Украины активнее призывать на службу молодежь, чтобы не допускать снижения темпа контрнаступления. Об этом он написал в колонке, которая была опубликована в воскресенье в газете The Daily Telegraph.

"Украина также должна сыграть свою роль. Средний возраст [украинских] солдат на фронте превышает 40 лет. Я понимаю желание президента [Украины Владимира] Зеленского сберечь молодежь для будущего", - написал Уоллес, признав, что людские ресурсы России намного больше. "Точно так же, как Великобритания сделала в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время провести переоценку масштабов украинской мобилизации", - заметил бывший министр обороны.

Уоллес, покинувший свой пост 31 августа, рекомендовал премьер-министру Риши Сунаку увеличить на 50% объем военной помощи Киеву, посетовав на то, что по этому показателю Великобритания уступает Германии. "Перед уходом со своей должности я попросил премьер-министра <...> увеличить на £2,3 млрд ($2,85 млрд по текущему курсу - прим. ТАСС), обещанных Украине в этом году, добавив к £4,6 млрд, которые мы уже потратили. Великобритания более не самый крупный европейский донор, это Германия", - сообщил Уоллес.

Объем переданной Украине британской военной помощи в 2022 году составил около £2,3 млрд. Лондон взял на себя обязательство выделить на эти цели минимум такую же сумму в этом году. Британские власти, в частности, поставили Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. В посольстве РФ в Лондоне обращали внимание, что поставки различных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Великобритании в конфликт на Украине. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Продукция
Challenger 2
SCALP
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