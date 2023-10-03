Силы с небес: ВДВ усилят танками и вертолетами

Как это скажется на боевых возможностях «крылатой пехоты»

Воздушно-десантные войска усилят вертолетами и танками. В составе ВДВ будут сформированы подразделения армейской авиации и увеличено количество танковых — принципиальное решение об этом уже принято в Минобороны РФ, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. «Голубые береты» получат вертолеты Ка-52, Ми-28 и новейшие Ми-8АМТШ-ВН. Также значительно увеличится количество танков в составе десантных соединений. Эксперты отмечают, что такое усиление будет сделано на основе опыта специальной военной операции на Украине. Его цель — повысить боевые возможности «крылатой пехоты».

Новые возможности

В составе ВДВ появятся новые подразделения армейской авиации и увеличится количество танковых. Комплектовать авиационную составляющую будут ударными вертолетами Ка-52, Ми-28, хорошо зарекомендовавшими себя в ходе спецоперации на Украине. Также десантники получат новейшие ударно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ-ВН. Принципиальное решение о создании новых подразделений уже принято в Минобороны РФ, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Собеседники «Известий» напомнили, что до начала СВО в ВДВ хотели сформировать целую бригаду с армейской авиацией. В тот период времени от этих планов отказались. Сейчас же их возродили.

Тогда в интервью «Известиям» командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков говорил, что с использованием вертолетов армейской авиации десантно-штурмовые подразделения могут эффективно противодействовать высокомобильным формированиям потенциального противника «в различных физико-географических условиях» и не зависеть от аэродромной сети.

По его словам, применение армейской авиации значительно снижает вероятность поражения десанта огнем противника, повышает скорость перемещения, увеличивает дальность доставки бойцов в нужный район.

— На учениях, проходивших до начала спецоперации, бригаду ВДВ из Ульяновска в качестве эксперимента применяли как соединение нового типа, — рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев. — Ей тогда придали вертолетные подразделения, аналоги которых в дальнейшем предполагалось включить в штат. Учения показали, что у десантников в разы повысились огневая мощь, маневренность. Бригада могла в кратчайшие сроки уничтожать стоявшего на ее пути противника. Идея хорошая.

Вертолет Ми-28НМ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Десантные части сейчас редко используют по прямому предназначению — для десантирования в тылу противника, отметил эксперт.

— В начале спецоперации на Украине мы видели тактический десант в Гостомеле — это наша стихия, — отметил он. — Сейчас ВДВ применяются в качестве мотострелковых подразделений. А танк для них — основа огневой мощи, обеспечивающий результат. Штурмовать опорные пункты противника с одними автоматами невозможно.

Пришло время усиливать ВДВ в том числе и на основе полученного в ходе СВО опыта, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Сейчас повысилось производство вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различных модификаций, а также танков, — отметил он. — Вертолеты позволят ВДВ проводить эффективные десантные операции на небольшую глубину. Танки остаются наравне с артиллерией и тяжелыми БПМ одной из главных ударных сил во время операций на суше. Они помогут десантникам при прорыве подготовленной обороны и при выходе на глубину высадки тактического десанта. Кроме того, сейчас артиллерия ВДВ и сухопутных войск получает новые комплексы автоматизированного управления огнем. Они позволят еще эффективнее поражать цели. В комплексе вся эта техника повысит возможности ВДВ.

Грозный новичок

Вертолет Ми-8АМТШ-ВН, который получат десантники, — достаточно новая машина. Контракт на поставку первых 10 машин был подписан на форуме «Армия» летом 2019 года.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВН Источник изображения: Фото: Ростех/Антон Тушин

Это универсальные вертолеты, сочетающие широкие боевые и десантные возможности, необходимые подразделения ВДВ, ССО и спецназа. Они оборудованы более мощной модификацией двигателя, чем предшественники. Машина может работать в любое время суток и при любой погоде.

Она несет вооружение для поражения как воздушных, так и наземных целей. На ее внешней подвеске можно установить два 12,7-миллиметровых курсовых пулемета, блоки неуправляемых ракет и пушечные контейнеры.

Обзорно-прицельная система позволяет использовать противотанковые ракеты «Атака». Он может применять и авиабомбы.

В зависимости от поставленных задач и выбранного оружия вертолет способен бороться с наземными сооружениями, бронетехникой и другими вертолетами.

Вертолет Ка-52 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Ка-52, как и Ми-28, способны поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Оба хорошо зарекомендовали себя во время спецоперации. Ка-52 за свою неприхотливость пользуется репутацией «рабочей лошадки», которая никогда не подведет. Машина вооружена 30-миллиметровой пушкой, может применять неуправляемые авиаракеты, противотанковые ракеты «Вихрь», авиабомбы и другое вооружение.

Ми-28НМ — это всепогодный вертолет, который может подниматься в воздух в любое время суток. Его эффективность гораздо выше, чем у машин предыдущих поколений. Если раньше при решении какой-то задачи надо было задействовать звено Ми-24, то теперь ее можно выполнить с помощью пары машин.

На Ка-52М и Ми-28НМ устанавливают новую легкую многоцелевую управляемую ракету, известную как «изделие 305». Как показала СВО, оба вертолета прекрасно работают в паре.

Тяжелые, но сверхмобильные

Несколько лет назад — еще до начала СВО — военное руководство решило переосмыслить концепцию применения «голубых беретов». В войсках начали возрождать десантно-штурмовые части. Это более тяжелые соединения, чем воздушно-десантные дивизии. Они оснащаются танками, артиллерией, беспилотниками.

А с 2021 года в воздушно-десантных войсках начали создавать батальоны нового типа — аэромобильные подразделения должны высаживаться с вертолетов и тут же вступать в бой.

Считается, что их наличие позволяет максимально быстро сконцентрировать силы на направлении, где противник не ожидает удара.

Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фактически сейчас проводится реформа Воздушно-десантных войск РФ. Их роль и применение в последнее время в значительной степени были пересмотрены.

Так, в Советском Союзе «голубых беретов» готовили для массовых десантных операций на европейском театре военных действий. Воздушно-десантные полки и дивизии в полном составе должны были забрасываться на парашютах в тыл противника. Там им предстояло наносить быстрые, но мощные удары по наиболее важным объектам противника и сковывать подход резервов к линии фронта.

Исходя из специфики применения, у советской «крылатой пехоты» не было тяжелого вооружения и техники. Не получила она ее и в постсоветское время, когда подразделения ВДВ использовали в качестве хорошо подготовленной легкой пехоты в локальных конфликтах. Теперь ВДВ серьезно усилят.

Алексей Рамм

Богдан Степовой