Названа настоящая проблема Запада. Это не Россия и не Китай

Настоящей проблемой Запада станет не Россия или Китай, а Германия, пишет Newsweek. Состояние экономики страны вызывает у немцев беспокойство. Они потеряли веру в правительство, которое уступило иностранным интересам. Одна из причин происходящего – конфликт на Украине.

В современном мире все взаимосвязано, но часто совсем не так, как можно предположить. Нам твердят, что Россия должна потерпеть поражение на Украине, иначе рухнет весь международный порядок. Усиление Китая, предостерегают нас, снова бросает нам вызов: следует если не полностью разорвать отношения, то, по крайней мере, обезопасить себя.

Однако на самом деле самая большая проблема, скорее всего, исходит изнутри, и опять из Германии. На нашей памяти именно Германия не просто нарушила, а вдребезги разбила международный порядок, причем не один раз, а дважды – в 1914 и 1939 годах. Ирония заключается в том, что если прошлая Германия вела себя слишком напористо, то современная – слишком покорна. И спусковым крючком для запуска эффекта бумеранга стал конфликт на Украине.

Было много жалоб на несвоевременную поддержку Украины со стороны Германии, в частности, из-за нерешительности в вопросах поставок Киеву ракет "Таурус". Но не стоит отвлекаться на детали. Германия далеко зашла – и это то, что действительно приведет к долгосрочным последствиям в будущем. Берлин сегодня стал основным поставщиком военной и гуманитарной помощи. Без него ЕС, во главе которого стоит немка Урсула фон дер Ляйен, никогда бы не превзошел США даже в поддержке Украины. В политике нетерпимости по отношению к Москве новому Берлину тоже нет равных.

Германия оставила без внимания диверсию на газопроводах "Северный поток" – дорогостоящем стратегическом объекте инфраструктуры. Однако улики, как нам теперь говорят, указывают на Украину – украинские исполнители совершили то, что обычно воспринимается как акт агрессии и экологического терроризма. Вне зависимости от того, считаете ли вы подрыв "Северного потока" правильным, правительство, закрывающее глаза на подобный акт, выглядит странно. Берлин идет еще дальше и продолжает масштабную поддержку страны-инициатора диверсии – это вообще нечто экстраординарное.

Однако "Северный поток" – это лишь верхушка айсберга. Резкий переход Германии на возобновляемые источники энергии увеличивает расходы экономики и домохозяйств на энергообеспечение. Одной из причин этого является недальновидный отказ Берлина от атомной энергетики после катастрофы на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году. Но именно конфликт на Украине привел к тому, что Германия перекрыла себе доступ к российскому газу и нефти (между тем абсурдные и дорогостоящие обходные пути получения этих энергоресурсов, например, через Индию, по-прежнему существуют).

Итак, с экономической точки зрения современная Германия построена по простому принципу: импортируй сырье и энергию, используй труд и технологии, продавай результат. Если убрать из этой цепочки энергию по конкурентоспособной цене, экономическая модель рухнет. Еще год назад разговоры о "деиндустриализации" Германии казались преувеличением. Теперь это новая реальность. Потребители экономят, компании закрываются или переводят деятельность в другие страны. Избиратели напуганы.

За послушное следование западной политике в отношении Москвы и Пекина Берлину придется заплатить страшную цену. К примеру, олицетворением этой преданности "любой ценой" стала Анналена Бербок (Annalena Baerbock), печально известная недипломатичная министр иностранных дел Германии. Совсем недавно она сделала провокационные заявления в отношении Китая, который уже седьмой год подряд является крупнейшим торговым партнером Германии, назвав лидера страны Си Цзиньпина "диктатором" в эфире телеканала Fox. Ее рейтинг одобрения падает. То же самое можно сказать и о министре экономики Германии Роберте Хабеке (Robert Habeck), который занимается энергетическим переходом. Бербок и Хабек принадлежат к партии "Зеленых", которая, судя по поросам, резко теряет популярность. Падает и народная поддержка их основного партнера по правящей центристской коалиции – социал-демократов, к которым относится канцлер Олаф Шольц.

Речь идет не только о формировании коалиций в стране, в которой управление всегда было централизовано. В то время как традиционные партии переживают упадок или стагнацию, политические аутсайдеры набирают силу. Популистская партия "Альтернатива для Германии", объединяющая правых и ультраправых избирателей, – своего рода "немецкий трампизм" – набирает обороты. В настоящее время она занимает второе место в общенациональном рейтинге, опережая все партии правительственной коалиции и лишь немного уступая традиционным правоцентристским объединениям – Христианско-демократическому союзу, находящемуся в оппозиции.

Пока существует неписаное правило избегать коалиций с "Альтернативой для Германии" – это так называемая "защитная стена" немецкой политики. Но она рушится. Если – или когда – "Альтернатива для Германии" наберет достаточно голосов, чтобы стать незаменимой для создания коалиций, "защитная стена" падет. Откуда это известно? Из истории: именно это и произошло когда-то давно с "Зелеными", которые тоже находились на политической периферии и считались радикальными повстанцами. Теперь они в правительстве, и уже не в первый раз.

В левом крыле тоже появился конкурент из малоизвестных партий. Не утихают слухи о том, что Сара Вагенкнехт (Sarah Wagenknecht), самая харизматичная фигура "Левой партии" Германии (Die Linke), собирается создать свою собственную платформу. Идеологически она будет сильно отличаться от "Альтернативы для Германии". Не все популисты одинаковы. И все же партия Вагенкнехт, как показывают опросы, имела бы очень хорошие шансы.

Немецкая модель управления переживает двойной кризис: в экономике и в политике. И тому есть много причин. Три из них связаны с конфликтом на Украине. Во-первых, широко распространилось мнение, что Берлин пожертвовал собственными жизненно важными интересами в угоду стратегии Запада. Во-вторых, вызывает сильное беспокойство слишком большая потеря суверенитета. А в-третьих, последствия рецессии и экономического спада также тревожат. Сюда же можно добавить страх перед эскалацией конфликта и его перерастания в открытое противостояние между НАТО и Россией. Разделяете ли вы эти опасения или нет, но их разрушительный потенциал очевиден.

Мы предполагали, что первой страной, которая прогнется под экономическим бременем конфликта на Украине, станет Россия. Однако сейчас мы видим, что санкционное оружие в значительной степени потерпело неудачу. Российская экономика устойчива и даже растет. Но что если первой споткнется Германия? Состояние экономики страны взывает у немцев беспокойство. Они потеряли веру в политическую элиту, которая поддерживает иностранные интересы, и разочаровывались в ценностях и методах центристов – очень знакомая, и потому совершенно неутешительная картина.

Автор статьи: Тарик Сирил Амар (Tarik Cyril Amar) – историк из Германии, в настоящее время работает в Университете Коч (Стамбул), эксперт по Украине, России и Европе, автор книги "Парадокс украинского Львова. Пограничный город между сталинистами, нацистами и националистами" (The Paradox of Ukrainian Lviv. A Borderland City between Stalinists, Nazis, and Nationalists).