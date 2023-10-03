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ТАСС

Суворовское военное училище в Петербурге посетили воспитанники кадетского корпуса Индии

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Суворовцы
Многие генералы и адмиралы начинали свой путь с суворовского или нахимовского училища. Как знать, может быть, на фото – будущий министр обороны России.
Источник изображения: МО РФ

В состав делегации вошли пять юношей, пять девушек и два педагога-воспитателя

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Воспитанники Национального кадетского корпуса Индии с ответным визитом прибыли в Санкт-Петербургское Суворовское военное училище. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В составе делегации из Нью-Дели - пять юношей, пять девушек и два педагога-воспитателя, визит индийской делегации в Санкт-Петербурге продлится до 4 октября. Воспитанники Национального кадетского корпуса изучат обычаи и культурные традиции России", - говорится в сообщении.

В программе пребывания запланированы экскурсии в Государственный музей истории Санкт-Петербурга "Петропавловская крепость", Петродворец, "Исаакиевский собор", Эрмитаж, в музей-заповедник "Царское село" в Пушкине, экскурсия по Кронштадту, посещение других музеев и заповедников Петербурга, экскурсии по рекам и каналам города, а также знакомство с Суворовским училищем.

В военном ведомстве напомнили, что в январе 2023 года российские кадеты из Суворовского училища Петербурга и воспитанницы пансиона Минобороны России приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летнему юбилею Национального кадетского корпуса Индии. Для гостей провели обзорную экскурсию по Нью-Дели, показали города Джайпур и Агру. Также российские кадеты посетили Национальный институт йоги. 

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Страны
Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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