Ил-96: доверие высокого уровня

В конце 1980-х годов на смену Ил-62 и Ил-86 приходит более совершенный и экономичный Ил-96-300. Его первый полет состоялся 28 сентября 1988 года, 35 лет назад. Это один из самых надежных самолетов своего класса в мире: за всю его историю не было отмечено ни одной крупной аварии.

Именно этот самолет сегодня выполняет роль борта №1 для президента России. А его новейшая модификация Ил-96-400М готовится к первому вылету.

Об истории создания самолета – в нашем материале.

Задача государственной важности

В 1980-х годах, когда отечественная авиация находилась на историческом пике своих возможностей, объем авиаперевозок в стране превысил 100 миллионов пассажиров в год. Строились новые аэродромы во всех частях страны, и беспосадочные полеты пользовались огромной популярностью. Вскоре стало понятно, что Ил-62, разработанный еще в начале 1960-х годов, уже не справляется с перевозками на дальних линиях. Был необходим новый самолет, более комфортный и более экономичный, перевозящий больше пассажиров, который мог бы представлять новые достижения страны за рубежом.

Таким самолетом стал Ил-96-300. Хотя издалека он и походил на своего широкофюзеляжного предшественника Ил-86, сумма всех новаций оказалась столь велика, что разнесла эти самолеты по разным поколениям. Первый полет новой машины состоялся 28 сентября 1988 года.

Фото: Anthony Noble / wikimedia.org

В новом лайнере были воплощены новейшие отечественные достижения в области аэродинамики, прочности, конструкционных материалов, авионики. В его конструкцию внедрили научно-технические решения, защищенные 145 российскими патентами и 167 авторскими свидетельствами. Как итог, на Ил-96-300 была получена подтвержденная летными испытаниями рекордная для отечественных самолетов величина аэродинамического качества, равная 21 единице.

Самолет стал большим шагом вперед по отношению к предшественникам. Например, относительно Ил-86 при оставшейся прежней максимальной взлетной массе возросла дальность полета. А минимальный расход топлива на пассажирокилометр у Ил-96-300 вышел гораздо меньше, чем у предыдущего дальнемагистральника Ил-62М.

Летчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов вспоминал: «Когда в 1990-х я прилетел на Ил-96 в Штаты и у меня в баках осталось топлива еще на три часа полета, американцы страшно удивились. Один из представителей их авиавластей тогда прямо заявил: по некоторым позициям данный тип самолета является для нас недостижимым».

Борт №1

Особое внимание при создании Ил-96-300 уделялось безопасности. На лайнере используется многоканальные резервированные системы с автоматическим отключением или переключением неисправных каналов. Система отображения информации сама оповещает о происшедшем отказе, лишь в некоторых случаях экипажу необходимо продублировать вручную работу автоматики. В итоге получился один из самых надежных широкофюзеляжных самолетов в мире.

Одной из ключевых составляющих надежности Ил-96-300 стал экономичный и экологичный двигатель ПС-90А, созданный в КБ Павла Соловьева. Производством двигателя занимается «ОДК-Пермские моторы» в составе Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.

Фото: Павел Аджигильдаев / wikimedia.org

Именно Ил-96-300 был выбран в качестве борта №1. Использование самолетов марки «Ил» для полетов Президента России и правительственных перевозок говорит о традиционном высоком доверии к технике ОКБ Ильюшина.

Разрабатывался Ил-96-300 под руководством выдающегося авиаконструктора Генриха Новожилова, в то время главного конструктора ОКБ Ильюшина. За создание самолета ряд сотрудников ОКБ стали лауреатами Государственной премии. Полный технологический цикл серийного производства и сервисного обслуживания Ил-96-300 выстроен на Воронежском авиазаводе (ПАО «ВАСО» в составе Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха).

Ил-96-400М: новый ильюшинский «богатырь»

Дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-400М продолжает линейку развития семейства широкофюзеляжных самолетов Ил-96. Он создан для расширения географии полетов и обеспечения транспортной доступности российских регионов, удовлетворения потребности в дальнемагистральных самолетах и сохранения технологической независимости России.

Самолет получил удлиненный фюзеляж, более мощные и экономичные турбовентиляторные двигатели ПС-90А1, пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование, отвечающее современным и перспективным требованиям ИКАО.

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

По показателям надежности и безопасности полета самолет полностью соответствует своим знаменитым предшественникам – самолетам Ил-86 и Ил-96-300, а также лучшим мировым образцам. Этого удалось достичь за счет его аэродинамической компоновки и резервирования систем. Интерьер самолета, буфетно-кухонное оборудование, современное информационное развлекательное оборудование и система кондиционирования позволяют обеспечить пассажирам комфортный многочасовой полет на дальние расстояния.

На базе этого самолета могут быть созданы грузовые версии для перевозки срочных грузов в авиационных контейнерах и на поддонах, которые позволят самолету полностью вписаться в мировую авиатранспортную систему доставки грузов. Установленное на самолете оборудование, а также примененные материалы отечественного производства полностью отвечают современным требованиям и не уступают по своим характеристикам современным зарубежным аналогам.

По материалам книги ПАО «Ил» «Будущее здесь и сейчас. Единство традиций и обновления»