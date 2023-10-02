"Есть чему поучиться у Украины". Эстония получит от США ракеты ATACMS и системы HIMARS

Эстония покупает у США ракеты ATACMS и РСЗО HIMARS

Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS вместе с пусковыми установками HIMARS. Ожидается, что поставки начнутся в 2025 году. Вооруженные силы соседнего с Россией государства получат возможность поражать цели на расстоянии 300 км. При этом в США от ракет ATACMS постепенно отказываются - на смену им придут еще более дальнобойные.

В 2025 году Эстония получит от США ракеты большой дальности ATACMS (класс «земля - земля») вместе с пусковыми установками реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает портал ERR.

Соответствующее соглашение было подписано еще в декабре 2022 года. Эстония получит боеприпасы, позволяющие поражать цели на расстоянии до 300 км.

"Наш заказ включает в себя новейшие боеприпасы М-57 с дальностью стрельбы до 300 километров", - сообщил директор государственного Центра оборонных инвестиций Магнус Саар.

Ранее ракеты ATACMS в Эстонии не запускались.

В публикации ERR говорится, что Эстония собирается изучать опыт ВСУ по применению американских вооружений. "Эстония закупает ракеты с дальностью от 70 километров и более, так что есть чему поучиться на опыте Украины", - пишет издание.

Эстонские артиллеристы получили первый опыт применения HIMARS во время весенних учений 2023 года, в которых участвовали американцы.

Украина тоже ждет ATACMS

Переговоры с властями США о поставках ATACMS ведет и Украина (ВСУ сейчас использует боеприпасы HIMARS дальностью стрельбы 70 км).

"Нам бы очень хотелось иметь их (ракеты. - «Газета.ру»)", - говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью газете ABC.

9 сентября телеканал ABC News сообщил, что ракеты войдут в новый пакет американской военной помощи Украине. 22 сентября телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать ATACMS. Пока официального подтверждения этой информации нет. Белый дом также не заявлял о возможных поставках.

"В отношении поставок киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия следует понимать - этот тип вооружения будет использован... главным образом в террористических целях для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма", - заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украинская сторона утверждает, что не собирается наносить удары по территории РФ и признает, что ракеты не поменяют ситуацию на фронте.

"Даже когда мы получим Taurus, а мы их получим, даже если мы получим ATACMS, это все равно не компенсирует разницу в количестве [оружия], которое было у Российской Федерации, и дальнобойности этих ракет", - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада".

Washington Post пишет, что Вооруженные силы США планируют отказаться от ракет ATACMS уже в этом году. Их заменят высокоточные ударные ракеты PSR дальностью стрельбы до 500 км. Они уже прошли испытания в войсках.

Алексей Пермяков