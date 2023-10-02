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Газета.ru

«Постоянный квест»: Украина думает, где взять тысячи дронов на замену китайским беспилотникам

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Источник изображения: Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Компании Китая сократили поставки дронов на Украину из-за контроля экспорта

С 1 сентября китайские компании сократили количество продаваемых на Украину беспилотников из-за новых правил экспортного контроля. The New York Times выяснила, что это привело к сложностям у ВСУ: из-за ограничений получение дронов на Украине превратилось в квест. При этом Киев теряет около 10 тысяч дронов в месяц.

The New York Times написала, что солдаты ВСУ собирают из любительских дронов боевые. Подобные самодельные БПЛА хорошо показали себя в бою, поэтому на Украине наращивают их производство.

«Ночью мы бомбим, а днем ​​думаем, как получить новые беспилотники. Это постоянный квест», - рассказал 44-летний Олесь Маляревич, офицер 92-й механизированной бригады.

Как отмечается в статье, потребность в дронах делает Украину зависимой от поставщиков беспилотников, в том числе от Китая.

Проблема с китайскими дронами

КНР производит дешевые потребительские дроны, однако 1 сентября в Китае вступили в силу новые правила, ограничивающие экспорт компонентов БПЛА.

«Мы изучаем все возможные способы экспорта беспилотников из Китая, потому что, что бы там ни говорили, они производят больше всего», - заметил Маляревич.

По данным исследовательской группы DroneAnalyst, DJI - крупнейший китайский производитель дронов - занимает около 90% рынка, производя аппараты для фотографов, любителей активного отдыха и видеооператоров.

Сейчас купить подобные БПЛА сложно, так как в апреле 2022 года компания прекратила продажи своей продукции на Украине и в России. Китайские предприятия, желающие торговать на украинском рынке, вынуждены использовать сложную сеть посредников, что затрудняет поставки товаров.

Министр по цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал, что некоторые небольшие компании столкнулись с проблемами со стороны поставщиков из Китая.

«Но говорить о том, что существуют какие-то сверхкритические проблемы, которые препятствуют развитию, - такого нет», - подчеркнул Федоров.

Сколько дронов нужно Киеву

По данным британского аналитического центра по вопросам безопасности, Украина теряет около 10 тысяч дронов в месяц. Из-за новых правил Китая в преддверии зимы проблема с поставками комплектующих для беспилотников может обостриться. Авторы статьи пишут, что государство выделило $1 млрд на программу поддержки стартапов по созданию дронов, а также на другие меры, которые помогут импортировать комплектующие.

"Даже если вы видите на компоненте маркировку типа «Америка» или «Австралия», он по-прежнему полностью производится в Китае. Создать что-то, что могло бы эффективно заменить Китай, практически невозможно", - утверждает Алексей Колесник, основатель Reactive Drone.

NYT выяснила, что дроны, которые все лето атаковали Москву, были модернизированы на Украине. Заменить Китай в качестве поставщика беспилотников сложно, однако Украина смогла найти запчасти в Европе, США и на Тайване.

Почему КНР ввела ограничения

Reuters со ссылкой на Министерство коммерции КНР сообщило, что с 1 сентября Китай ограничивает экспорт БПЛА и оборудование для их беспилотников с целью «защиты национальной безопасности и интересов».

Теперь под экспортный контроль попадают ряд двигателей для дронов, лазеры, оборудование связи и системы защиты от беспилотников, причем это касается и устройств, которые не предназначены для военных действий.

«Мы никогда не разрабатывали и не производили продукцию и оборудование военного назначения, как и никогда не продвигали и не продавали нашу продукцию для использования в военных конфликтах или войнах в какой-либо стране», - прокомментировала пресс-служба компании DJI.

Флот морских дронов на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский во время речи на форуме оборонных индустрий в Киеве 30 сентября заявил, что Украина создает первый в мире флот морских дронов:

"Мы создаем первый в мире флот морских дронов. Мы начали производство орудий и снарядов натовских калибров".

Зеленский подчеркнул, что развитие оборонного производства на Украине сейчас является приоритетом. Украинская сторона уже обсудила варианты партнерства в этой сфере с США, Великобританией, Францией, Турцией, Швецией и Чехией.

Во время форума генеральный директор турецкой Baykar Халук Байрактар сообщил, что компания инвестирует около $100 млн в строительство завода по производству БПЛА на Украине.

«...процесс пошел. Строительство уже начато. На его завершение понадобится около 1,5 года», - утверждает бизнесмен.


Алена Фомина

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Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
Россия
США
Тайвань
Турция
Украина
Франция
Чехия
Швеция
Проекты
БПЛА
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