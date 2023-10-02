Войти
Газета.ru

Ни снарядов, ни людей, ни танков. Глава Генштаба Канады пожаловался на проблемы в армии

305
0
0
Источник изображения: Станислав Красильников/РИА Новости

Генштаб Канады: Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее ожидаемого

Начальник генштаба Канады Уэйн Эйр признал, что Россия быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов. Однако, по его словам, о военно-промышленном комплексе Канады нельзя сказать ничего положительного. Он пожаловался на нехватку личного состава, количество и состояние танков, находящихся на вооружении. С какими проблемами сталкивается канадская армия после отправки вооружений Украине - в материале "Газеты.Ru".

Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее, чем от нее ожидали. Об этом заявил глава канадского Генштаба Уэйн Эйр, передает Radio Canada.

«Это тема, которая поднимается на всех встречах НАТО, в которых я участвую. Это вызывает все большее беспокойство, потому что, если мы посмотрим на возможности пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось», - заявил он.

По словам генерала Эйра, Канада производит около 3000 снарядов (калибра 155 мм) в месяц, однако с начала конфликта на Украине страна не произвела ни одного дополнительного снаряда. По его словам, сложившая ситуация представляет угрозу канадской нацбезопасности, в том числе, потому что военные не могут проводить учения с настоящими боеприпасами.

С апреля 2022 года Канада отправила Украине 40 000 таких боеприпасов. Половина этого запаса была предоставлена Соединенными Штатами.

Генерал отмечает, что, если Канада окажется в состоянии конфликта и вооруженным силам будет необходимо использовать то же количество снарядов за сутки, что и Украине, запасы будут истощены за несколько дней. По его словам, союзники Канады по НАТО также разделяют это озабоченность.

Отдельно он остановился на состоянии бронетехники: генерал рассказал, что Канада направила восемь самолетов с танками на Украину и собирается развернуть 22 машины в Латвии для усиления военного присутствия НАТО в этой стране. По словам Уэйна, у самой Канады осталось 52 боевых танка, причем не все из них в рабочем состоянии - существует как нехватка запасных частей, так и технических специалистов, которые умеют с ними работать.

Кроме того, одной из сложностей канадской армии является нехватка жилья для личного состава. Подавляющее большинство населения Канады проживает в городских районах, в то время как большинство военных баз находится в сельской местности или в прибрежных районах с высокими ценами, объясняет генерал. На 31 августа 2023 года в составе канадской армии дефицит военнослужащих составлял примерно 16000 человек, в том числе 7862 в регулярных войсках и 7605 в резервных силах.

Также Эйр пожаловался, что военнослужащих зачастую используют не по назначению, и вместо этого они «подвергаются нагрузкам во время стихийных бедствий или других национальных кризисов, особенно пандемии».

Radio-Canada отмечает, что на фоне этой ситуации канадское федеральное правительство планирует сократить военный бюджет на миллиард долларов в течение четырех лет. На 2023-2024 годы бюджет составляет $26,5 млрд, в 2022-м составлял $26,9 мдрд - в рейтинге стран по размеру военного бюджета Канада занимала 14 место между Австралией и Израилем.

Ситуация с ВПК в России

28 августа зампред Совета безопасности России и куратор военно-промышленного комплекса Дмитрий Медведев сообщил, что РФ сама себя обеспечивает всеми видами вооружений - причем «в количестве, превышающем текущие потребности» вооруженных сил. По его словам, сейчас конвейеры ВПК работают в три смены.

«И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего отечества», - заявил Медведев в своем Telegram-канале.

В мае этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что на предприятиях госкорпорации производится почти 80% российской техники, участвующей в военной операции на Украине. Коллективы многих предприятий, отметил он, перешли на режим работы в три-четыре смены.

Регулярные проверки предприятий ОПК в рамках гособоронзаказа проводит как непосредственно Медведев, так и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.


Михаил Родионов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Израиль
Канада
Латвия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
23.08.2022
Вооружающая среда: чем запомнилась «Армия-2022»
11.02.2022
К началу российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022»
12.07.2021
Большой всплеск: учения Sea Breeze не вышли на расчетную мощность
25.03.2015
Догнать и перегнать СССР
24.04.2014
Россия - не НАТО. Минобороны пересматривает отношения с Североатлантическим блоком
30.05.2012
HeliRussia-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 10:20
  • 18
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 02.10 10:01
  • 89
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 02.10 04:28
  • 55641
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.10 20:23
  • 40
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 01.10 19:24
  • 100
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 01.10 18:35
  • 41
Уроки Алма-Аты
  • 01.10 16:17
  • 8
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 01.10 13:51
  • 46
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 01.10 02:18
  • 9
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 30.09 23:51
  • 25
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 30.09 23:30
  • 1
ISW: Россия сможет закупить у Ирана дальнобойные ракеты из-за истечения срока действия ограничений Совбеза ООН
  • 30.09 23:24
  • 1
В МИСИС создан биопринтер, печатающий мягкие ткани непосредственно на ранах
  • 30.09 22:01
  • 1
В России рассказали о борьбе с украинскими IRIS-T
  • 30.09 17:34
  • 3
Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS
  • 30.09 14:05
  • 4
ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant