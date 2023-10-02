Ни снарядов, ни людей, ни танков. Глава Генштаба Канады пожаловался на проблемы в армии

Генштаб Канады: Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее ожидаемого

Начальник генштаба Канады Уэйн Эйр признал, что Россия быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов. Однако, по его словам, о военно-промышленном комплексе Канады нельзя сказать ничего положительного. Он пожаловался на нехватку личного состава, количество и состояние танков, находящихся на вооружении. С какими проблемами сталкивается канадская армия после отправки вооружений Украине - в материале "Газеты.Ru".

Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее, чем от нее ожидали. Об этом заявил глава канадского Генштаба Уэйн Эйр, передает Radio Canada.

«Это тема, которая поднимается на всех встречах НАТО, в которых я участвую. Это вызывает все большее беспокойство, потому что, если мы посмотрим на возможности пополнения запасов боеприпасов в России, это происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось», - заявил он.

По словам генерала Эйра, Канада производит около 3000 снарядов (калибра 155 мм) в месяц, однако с начала конфликта на Украине страна не произвела ни одного дополнительного снаряда. По его словам, сложившая ситуация представляет угрозу канадской нацбезопасности, в том числе, потому что военные не могут проводить учения с настоящими боеприпасами.

С апреля 2022 года Канада отправила Украине 40 000 таких боеприпасов. Половина этого запаса была предоставлена Соединенными Штатами.

Генерал отмечает, что, если Канада окажется в состоянии конфликта и вооруженным силам будет необходимо использовать то же количество снарядов за сутки, что и Украине, запасы будут истощены за несколько дней. По его словам, союзники Канады по НАТО также разделяют это озабоченность.

Отдельно он остановился на состоянии бронетехники: генерал рассказал, что Канада направила восемь самолетов с танками на Украину и собирается развернуть 22 машины в Латвии для усиления военного присутствия НАТО в этой стране. По словам Уэйна, у самой Канады осталось 52 боевых танка, причем не все из них в рабочем состоянии - существует как нехватка запасных частей, так и технических специалистов, которые умеют с ними работать.

Кроме того, одной из сложностей канадской армии является нехватка жилья для личного состава. Подавляющее большинство населения Канады проживает в городских районах, в то время как большинство военных баз находится в сельской местности или в прибрежных районах с высокими ценами, объясняет генерал. На 31 августа 2023 года в составе канадской армии дефицит военнослужащих составлял примерно 16000 человек, в том числе 7862 в регулярных войсках и 7605 в резервных силах.

Также Эйр пожаловался, что военнослужащих зачастую используют не по назначению, и вместо этого они «подвергаются нагрузкам во время стихийных бедствий или других национальных кризисов, особенно пандемии».

Radio-Canada отмечает, что на фоне этой ситуации канадское федеральное правительство планирует сократить военный бюджет на миллиард долларов в течение четырех лет. На 2023-2024 годы бюджет составляет $26,5 млрд, в 2022-м составлял $26,9 мдрд - в рейтинге стран по размеру военного бюджета Канада занимала 14 место между Австралией и Израилем.

Ситуация с ВПК в России

28 августа зампред Совета безопасности России и куратор военно-промышленного комплекса Дмитрий Медведев сообщил, что РФ сама себя обеспечивает всеми видами вооружений - причем «в количестве, превышающем текущие потребности» вооруженных сил. По его словам, сейчас конвейеры ВПК работают в три смены.

«И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего отечества», - заявил Медведев в своем Telegram-канале.

В мае этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что на предприятиях госкорпорации производится почти 80% российской техники, участвующей в военной операции на Украине. Коллективы многих предприятий, отметил он, перешли на режим работы в три-четыре смены.

Регулярные проверки предприятий ОПК в рамках гособоронзаказа проводит как непосредственно Медведев, так и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Михаил Родионов