Ни снарядов, ни людей, ни танков. Глава Генштаба Канады пожаловался на проблемы в армии

Генштаб Канады: Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее ожидаемого
Начальник генштаба Канады Уэйн Эйр признал, что Россия быстрее ожидаемого пополняет запасы боеприпасов. Однако, по его словам, о военно-промышленном комплексе Канады нельзя сказать ничего положительного. Он пожаловался на нехватку личного состава, количество и состояние танков, находящихся на вооружении. С какими проблемами сталкивается канадская армия после отправки вооружений Украине - в материале "Газеты.Ru".
Россия пополняет запасы боеприпасов быстрее, чем от нее ожидали. Об этом заявил глава канадского Генштаба Уэйн Эйр, передает Radio Canada.
По словам генерала Эйра, Канада производит около 3000 снарядов (калибра 155 мм) в месяц, однако с начала конфликта на Украине страна не произвела ни одного дополнительного снаряда. По его словам, сложившая ситуация представляет угрозу канадской нацбезопасности, в том числе, потому что военные не могут проводить учения с настоящими боеприпасами.
С апреля 2022 года Канада отправила Украине 40 000 таких боеприпасов. Половина этого запаса была предоставлена Соединенными Штатами.
Генерал отмечает, что, если Канада окажется в состоянии конфликта и вооруженным силам будет необходимо использовать то же количество снарядов за сутки, что и Украине, запасы будут истощены за несколько дней. По его словам, союзники Канады по НАТО также разделяют это озабоченность.
Отдельно он остановился на состоянии бронетехники: генерал рассказал, что Канада направила восемь самолетов с танками на Украину и собирается развернуть 22 машины в Латвии для усиления военного присутствия НАТО в этой стране. По словам Уэйна, у самой Канады осталось 52 боевых танка, причем не все из них в рабочем состоянии - существует как нехватка запасных частей, так и технических специалистов, которые умеют с ними работать.
Кроме того, одной из сложностей канадской армии является нехватка жилья для личного состава. Подавляющее большинство населения Канады проживает в городских районах, в то время как большинство военных баз находится в сельской местности или в прибрежных районах с высокими ценами, объясняет генерал. На 31 августа 2023 года в составе канадской армии дефицит военнослужащих составлял примерно 16000 человек, в том числе 7862 в регулярных войсках и 7605 в резервных силах.
Radio-Canada отмечает, что на фоне этой ситуации канадское федеральное правительство планирует сократить военный бюджет на миллиард долларов в течение четырех лет. На 2023-2024 годы бюджет составляет $26,5 млрд, в 2022-м составлял $26,9 мдрд - в рейтинге стран по размеру военного бюджета Канада занимала 14 место между Австралией и Израилем.
Ситуация с ВПК в России
28 августа зампред Совета безопасности России и куратор военно-промышленного комплекса Дмитрий Медведев сообщил, что РФ сама себя обеспечивает всеми видами вооружений - причем «в количестве, превышающем текущие потребности» вооруженных сил. По его словам, сейчас конвейеры ВПК работают в три смены.
«И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего отечества», - заявил Медведев в своем Telegram-канале.
В мае этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что на предприятиях госкорпорации производится почти 80% российской техники, участвующей в военной операции на Украине. Коллективы многих предприятий, отметил он, перешли на режим работы в три-четыре смены.
Регулярные проверки предприятий ОПК в рамках гособоронзаказа проводит как непосредственно Медведев, так и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Михаил Родионов