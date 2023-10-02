«Захват Запорожской АЭС». В России сообщили о новой цели наступления ВСУ

РИА Новости: Зеленский согласовал с США и Британией новое наступление ВСУ

Российские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский договорился с Вашингтоном и Лондоном о новом наступлении ВСУ в октябре. Предположительно, в планах - захват Запорожской АЭС. В Киеве и на Западе эту информацию не комментировали. До этого украинский президент съездил в США, где договорился о новом пакете военной помощи, а источники сообщали о «кулуарном» соглашении с Джо Байденом о поставках дальнобойных ракет ATACMS. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с Великобританией и Соединенными Штатами план нового контрнаступления в начале октября, сообщили российские агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на неназванный источник, «близкий к компетентным органам».

По заявлению источника, Вооруженные силы Украины планируют наступательные действия на Херсонском и Запорожском направлениях, а также захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр», - заявил собеседник агентств.

По его словам, одновременно с этим спецназ сил специальных операций ВСУ, прошедший подготовку у британских инструкторов, «планирует действия по захвату Запорожской АЭС». Источник добавил, что в России «внимательно следят» за действиями украинской армии.

На данный момент в Киеве сообщения о предположительном наступлении не комментировали, заявлений британских и американских официальных лиц также не было.

24 сентября глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что после того, как испортится погода, ВСУ могут «сосредоточиться на форсировании Днепра с целью захвата Запорожской АЭС». До этого он говорил, что украинская армия перебросила стратегические резервы на Ореховское направление под Работино «для третьей волны наступления».

Контрнаступление ВСУ

ВСУ начали контрнаступление в июне текущего года, его целью были названы выход к Азовскому морю, перерезание сухопутного коридора в Крым и блокада полуострова. Как пишет украинское издание «Страна.ua», за три месяца боевых действий выполнить эти задачи у Киева не получилось.

По информации СМИ, украинская армия движется к Токмаку - главной тактической цели на Ореховском направлении - со скоростью лишь три километра в месяц.

«До Мелитополя же, через который проходит сухопутный коридор в Крым, остается еще более 70 км по прямой и 100 км по дороге. То есть около двух лет боев при нынешней их скорости», - говорится в материале.

При этом до Мариуполя, по оценке украинских журналистов, ВСУ придется добираться «по меньшей мере полтора года» при текущей скорости. Издание также подчеркивает, что за время контрнаступления украинской армии не удалось прорвать российскую оборону.

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не достигли целей своего наступления ни на одном участке боевых действий. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев же выразил мнение, что украинское контрнаступление «захлебнулось», а переданное Киеву западное вооружение «оказалось неэффективным против российской техники».

Поездка Зеленского в США

Ранее в сентябре президент Украины посетил США, где провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом, посетил Пентагон и выступил на Генеральной ассамблее и в Совете безопасности ООН.

В ходе визита Зеленского было объявлено о новом пакете помощи США Украине, в него вошли дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS, ЗРК Avenger, противотанковые комплексы Javelin, более трех миллионов патронов к стрелковому оружию и другие вооружения.

Американский телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что президенты Украины и США также «кулуарно» договорились о поставке «небольшой» партии дальнобойных ракет ATACMS, о которых просил Киев. Официальных объявлений сделано не было, а в Белом доме от комментариев отказались.

Через несколько дней после визита Зеленского в Соединенные Штаты также стало известно о получении Украиной первой партии американских танков Abrams, о поставках которых было объявлено в январе 2023 года.

Семен Сонный