В США допустили применение Россией ядерного оружия в "гипотетической войне" с НАТО

Журнал НАТО опубликовал статью о возможном применении Россией ядерного оружия

Принадлежащий НАТО журнал опубликовал статью экс-чиновника Пентагона о возможном применении Россией тактического ядерного оружия в «гипотетической войне» с Североатлантическим альянсом. Автор считает, что Москва может использовать его, чтобы избежать поражения или добиться более выгодных условий завершения конфликта. В РФ неоднократно призывали прекратить «ядерные» спекуляции.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Грегори Уивер не исключил применения Россией ядерного оружия в случае войны с Североатлантическим альянсом. Статья под его авторством опубликована в журнале NATO Review, который принадлежит НАТО.

В описании издания указано, что публикации в журнале не представляют собой официальную позицию или политику альянса, или правительств стран-членов, а мнения, высказанные авторами материалов, «являются их собственными».

Уивер предполагает, что боевые действия на Украине могут привести «к увеличению зависимости России от ядерного оружия». При этом он ожидает, что текущий конфликт завершится «без применения Россией ядерного оружия», однако это не будет означать, что Москва не прибегнет к использованию такого вооружения против альянса «при других обстоятельствах».

«В гипотетической будущей войне с НАТО Россия, скорее всего, почувствует необходимость применить ядерное оружие на более раннем этапе конфликта либо для достижения победы, либо для предотвращения поражения», - говорится в статье.

По мнению автора, отказ альянса от военного вмешательства в конфликт на Украине может создать у Москвы впечатление, что НАТО уязвимо перед «угрозами» применения ядерного оружия. Кроме того, Уивер считает, что у России может появиться возможность атаковать НАТО, если США втянутся в крупный конфликт - например, в войну против Китая за Тайвань.

Американский экс-чиновник указывает на два потенциальных сценария применения Москвой ядерного оружия.

В первом случае, по его мнению, РФ будет ориентироваться на «ограниченное использование ядерного оружия на театре военных действий» для принудительной эскалации, чтобы добиться прекращения войны на приемлемых для себя условиях.

Во втором случае Уивер ожидает проведения Москвой «крупномасштабных ядерных операций» на поле боя для избежания поражения. Этот вариант, по оценке автора статьи, возможен, если власти России увидят в НАТО угрозу «самому существованию российского государства». В обоих вариантах речь идет о применении тактического ядерного вооружения.

«Таким образом, сдерживание применения Россией ядерного оружия против НАТО останется неотложной задачей даже после окончания войны на Украине», - подчеркивает бывший чиновник.

Советы для НАТО

По мнению Уивера, странам Североатлантического альянса необходимо разработать стратегию, которая покажет России, что ограниченное применение ядерного оружия не приведет к разрешению конфликта на условиях Москвы и может спровоцировать его неконтролируемую эскалацию.

Автор статьи также полагает, что НАТО необходимо иметь постоянно развернутые тактические ядерные средства, способные пробивать противовоздушную и противоракетную оборону потенциального противника в оперативно значимые сроки.

«Стратегические ядерные силы недостаточно гибки и своевременны, чтобы убедить российское руководство в том, что НАТО полностью готова противостоять ограниченному использованию ядерного оружия», - утверждает Уивер.

Он также призывает альянс к модернизации истребительной авиации двойного назначения и разделению труда: по оценке экс-чиновника, странам Европы следует предоставлять больше обычных вооружений, а США - дополнительный ядерный потенциал на театре военных действий.

Позиция России

Москва неоднократно призывала страны Запада не спекулировать на теме применения ядерного оружия. Так, глава российской делегации на переговорах по контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что Москва никогда не угрожала миру ядерным оружием и назвал дискуссии о его потенциальном использовании «очень опасными играми».

«У нас есть возможности для того, чтобы решить поставленные задачи теми средствами, которые у нас имеются. У нас оборонная промышленность наращивается», - подчеркнул Гаврилов.

Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года отметил, что угроза ядерной войны «нарастает», однако РФ не собирается наносить удар первой и рассматривает такое вооружение «именно как защиту».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также призывал прекратить «искусственно разогревать» тему потенциального использования ядерного оружия. Он подчеркивал, что Москва не рассматривает возможность его применения на Украине.

В соответствии с ядерной доктриной России, ядерное оружие рассматривается «исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой». Оно может быть использовано в ответ на ядерный удар по РФ или союзникам, а также в случае нападение на Россию с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

Семен Сонный