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ТАСС

Боррель сообщил, что ЕС с 2022 года предоставил Украине €80 млрд помощи

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Vadim Ghirda

Глава внешнеполитической службы Евросоюза отметил, что об этом он рассказал министру обороны Украины Рустему Умерову, с которым он встретился ранее

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Евросоюз с прошлого года выделил на поддержку Украины €80 млрд, эту сумму тратят в том числе на военную помощь. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, который находится с визитом в Киеве.

"Сейчас наша поддержка была предоставлена на более чем €25 млрд - это только военная [помощь], а общая поддержка достигает суммы €80 млрд", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства РБК-Украина.

Боррель отметил, что об этом он рассказал министру обороны Украины Рустему Умерову, с которым он встретился ранее. "[На встрече с Умеровым мы] пытались лучше понять, почему в некоторых случаях наша поддержка не воспринимается настолько важной, насколько она есть", - добавил он.

В субботу Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. В воскресенье он приехал в Киев, где вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой принял участие в церемонии в память о погибших украинских военных.

В Киеве открыто заявляют, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит в размере $38 млрд, тогда президент Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Позднее министр финансов Украины Сергей Марченко призвал к осторожности с кредитами от западных партнеров, так как по ним придется платить будущим поколениям. Однако теперь в проекте бюджета Украины на 2024 год заложен еще больший дефицит - около $42 млрд. Как отмечал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, Украина "кормится с руки стран НАТО" и перестанет существовать как государство без западного кредитования. 

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Кредитование
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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