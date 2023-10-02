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ТАСС

Кадыров осмотрел технику НАТО, захваченную чеченским спецназом "Ахмат"

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: Елена Афонина/ ТАСС

Трофеи были выставлены на базе подразделения

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил базу специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР "Ахмат" управления Росгвардии по региону и осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую бойцы отбили у ВСУ.

"В ходе посещения базы, - написал Кадыров в своем Telegram-канале, - я осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую наши воины отбили у украинских нацистов в зоне проведения специальной военной операции. Ссылаясь на эту технику, еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел. То ли еще будет".

Кадыров отметил высокую дисциплину, чистоту и порядок на территории центра, а также готовность личного состава к несению службы.

"Воины ни в чем не нуждаются, активно тренируются, повышают свой профессиональный уровень. Кроме того, на территории центра проводятся работы по реконструкции спортивного зала, а также двух казарм. Такую инициативу проявили Ахмат, Эли и Адам Кадыровы (сыновья главы Чечни - прим. ТАСС), которые собственно сами же и взяли под личный контроль этот процесс", - добавил он.

База специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР "Ахмат" Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чеченской Республике находится в селе Ахмат-Юрт в Курчалоевском районе примерно в 40 км восточнее Грозного. 

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