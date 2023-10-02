Британия решила "защитить" Польшу от России истребителями Typhoon

Глава МО Британии Шэппс сообщил о планах разместить истребители Typhoon в Польше

МОСКВА, 1 октября/ Радио Sputnik. Соединенное Королевство размещает свои истребители Typhoon в Польше, чтобы "защитить" восточноевропейского союзника "от России, заявил глава британского Минобороны Грант Шэппс.

Заявление он сделал на проходящем в воскресенье съезде Консервативной партии.

"В ответ на соответствующую просьбу от наших польских друзей Typhoon наших ВВС размещаются в Польше для поддержки нашего союзника по НАТО от возрастающей угрозы российского вмешательства", – цитирует Шэппса РИА Новости.

Он также назвал размещение истребителей в Польше в преддверии выборов "мощным сигналом поддержки Лондоном свободы и демократии" в странах-партнерах.

Парламентские выборы назначены в Польше на 15 октября.

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