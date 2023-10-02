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РИА Новости

Британия решила "защитить" Польшу от России истребителями Typhoon

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Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : MoD / Crown copyright 2018

Глава МО Британии Шэппс сообщил о планах разместить истребители Typhoon в Польше

МОСКВА, 1 октября/ Радио Sputnik. Соединенное Королевство размещает свои истребители Typhoon в Польше, чтобы "защитить" восточноевропейского союзника "от России, заявил глава британского Минобороны Грант Шэппс.

Заявление он сделал на проходящем в воскресенье съезде Консервативной партии.

"В ответ на соответствующую просьбу от наших польских друзей Typhoon наших ВВС размещаются в Польше для поддержки нашего союзника по НАТО от возрастающей угрозы российского вмешательства", – цитирует Шэппса РИА Новости.

Он также назвал размещение истребителей в Польше в преддверии выборов "мощным сигналом поддержки Лондоном свободы и демократии" в странах-партнерах.

Парламентские выборы назначены в Польше на 15 октября.

Радио Sputnik также узнало, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц откладывает поставки ракет Taurus на Украину.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Продукция
EF-2000
Проекты
NATO
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