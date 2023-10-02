Британия решила "защитить" Польшу от России истребителями Typhoon

Глава МО Британии Шэппс сообщил о планах разместить истребители Typhoon в Польше
МОСКВА, 1 октября/ Радио Sputnik. Соединенное Королевство размещает свои истребители Typhoon в Польше, чтобы "защитить" восточноевропейского союзника "от России, заявил глава британского Минобороны Грант Шэппс.
Заявление он сделал на проходящем в воскресенье съезде Консервативной партии.
Он также назвал размещение истребителей в Польше в преддверии выборов "мощным сигналом поддержки Лондоном свободы и демократии" в странах-партнерах.
Парламентские выборы назначены в Польше на 15 октября.
Радио Sputnik также узнало, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц откладывает поставки ракет Taurus на Украину.
Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.