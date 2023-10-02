В Киеве заявили, что официально НАТО не предлагала Украине отказаться от территорий

По словам заместителя министра иностранных дел страны Евгения Перебейниса, от других западных партнеров подобных предложений также не поступало

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Западные партнеры Украины официально не предлагали Киеву отказаться от территорий в обмен на членство в НАТО или на что-либо еще. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Евгений Перебейнис.

"Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было", - сказал он в интервью телеканалу "Мы - Украина".

15 августа начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявлял, что решение украинского конфликта может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. Он также сказал, что обсуждение возможного статуса после конфликта уже идет, и этот вопрос поднимается. В Киеве в тот же день эту инициативу назвали неприемлемой. На следующий день Йенссен сказал, что "не должен был так говорить". Президент Украины Владимир Зеленский регулярно заявляет западным СМИ, что конфликт на Украине не будет окончен путем уступки части территорий.