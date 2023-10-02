В Киеве заявили о высокой защищенности российских беспилотников от средств РЭБ

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Москва совершенствует БПЛА и другое вооружение для большей защиты от подавления, используя композитные материалы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия применяет беспилотники, обладающие высокой защитой от применяемых Украиной средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он заявил о трудностях противодействия беспилотникам. "Цель сама по себе непростая, малозаметная, малоразмерная, то есть скорость невысокая. Маленькая скорость - это проблема, для того чтобы обнаруживать ее или истребителем, или другими системами", - цитирует его украинское издание "Страна".

При этом, по его словам, беспилотники и другое вооружение РФ совершенствуется для большей защиты от подавления, используя композитные материалы. Даже если аппарат из-за наведенных помех на время теряет связь со спутником, то продолжает полет, а выходя из зоны действия РЭБ, он ее восстанавливает, констатировал Игнат.