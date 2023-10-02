Войти
ТАСС

МИД РФ отметил ценность независимой позиции стран Латинской Америки по Украине

292
0
0
МИД РФ
МИД РФ.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Директор латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин отметил, что государства континента выражают интерес к проведению самостоятельной, независимой политики

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия ценит независимую позицию стран Латинской Америки по украинскому конфликту. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции "Россия - Латинская Америка".

"Страны, политические силы Латинской Америки, которые здесь представлены, выражают интерес к проведению самостоятельной, независимой политики. И это самое главное", - сказал он, отвечая на вопрос о том, выражают ли страны континента понимание позиции РФ по украинскому конфликту.

"Всякий раз, когда эта позиция самостоятельная, это хорошие партнеры для диалога, для выработки общих позиций. И речь здесь не идет о том, что кто-то кого-то в свою веру собирается обращать, а в том, что мы ценим тех, кто сюда приехал", - добавил дипломат.

Щетинин подчеркнул, что у значительной части латиноамериканских друзей и партнеров РФ "присутствует очень четкое понимание своих национальных интересов". "И с ними будем разговаривать, с ними будем вырабатывать общие подходы, общее видение тех процессов, которые происходят в современном мире. И в экономике, и в финансах, и в политике", - заключил дипломат.

Говоря о наличии у стран Латинской Америки инициатив по урегулированию украинского кризиса, Щетинин отметил, что проблема в Киеве и позиции Запада по этому вопросу, а не в самих предложениях. "Дело не в том, кто с какими сейчас идеями выступает, - сказал он. - Дело состоит в том, что мы четко обозначили нашу позицию, готовность к политическому диалогу и поиску путей урегулирования ситуации при учете тех озабоченностей, той позиции, которую РФ сформировала с самого начала. Но другая сторона к этому не готова".

Киев, по словам дипломата, неоднократно заявлял об этом публично, "вплоть до соответствующих законодательных актов". "Самая главная проблема не в том, чтобы кто-то что-то предложил, самая главная проблема - это позиции киевского режима и тех западных его покровителей, которые толкают его к продолжению того положения, которое мы видим сейчас", - констатировал директор департамента.

При этом, по его словам, "если потребуется для того, чтобы соответствующий процесс был начат, некая поддержка со стороны неангажированных стран, то здесь проблем не должно возникнуть".

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
15.06.2023
Россия может организовать демонстрацию на форуме ОБСЕ трофейного Leopard
26.12.2022
Путин оценил степень истощения ресурсов Запада из-за поставок Украине
23.12.2022
Путин: Россия "пощелкает" комплексы Patriot, которые будут поставлены на Украину
23.12.2022
Вот почему Украина, то есть Америка, никогда не победит Россию
06.07.2022
Британской армии не хватает боеприпасов. Ей не победить Россию
31.03.2022
В Польше заявили, что Киев хочет видеть Варшаву гарантом соглашения с РФ
31.03.2022
Американцы признали провал антироссийских санкций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 10:20
  • 18
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 02.10 10:01
  • 89
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 02.10 04:28
  • 55641
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.10 20:23
  • 40
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 01.10 19:24
  • 100
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 01.10 18:35
  • 41
Уроки Алма-Аты
  • 01.10 16:17
  • 8
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 01.10 13:51
  • 46
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 01.10 02:18
  • 9
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 30.09 23:51
  • 25
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 30.09 23:30
  • 1
ISW: Россия сможет закупить у Ирана дальнобойные ракеты из-за истечения срока действия ограничений Совбеза ООН
  • 30.09 23:24
  • 1
В МИСИС создан биопринтер, печатающий мягкие ткани непосредственно на ранах
  • 30.09 22:01
  • 1
В России рассказали о борьбе с украинскими IRIS-T
  • 30.09 17:34
  • 3
Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS
  • 30.09 14:05
  • 4
ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant