МИД РФ отметил ценность независимой позиции стран Латинской Америки по Украине

Директор латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин отметил, что государства континента выражают интерес к проведению самостоятельной, независимой политики

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия ценит независимую позицию стран Латинской Америки по украинскому конфликту. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции "Россия - Латинская Америка".

"Страны, политические силы Латинской Америки, которые здесь представлены, выражают интерес к проведению самостоятельной, независимой политики. И это самое главное", - сказал он, отвечая на вопрос о том, выражают ли страны континента понимание позиции РФ по украинскому конфликту.

"Всякий раз, когда эта позиция самостоятельная, это хорошие партнеры для диалога, для выработки общих позиций. И речь здесь не идет о том, что кто-то кого-то в свою веру собирается обращать, а в том, что мы ценим тех, кто сюда приехал", - добавил дипломат.

Щетинин подчеркнул, что у значительной части латиноамериканских друзей и партнеров РФ "присутствует очень четкое понимание своих национальных интересов". "И с ними будем разговаривать, с ними будем вырабатывать общие подходы, общее видение тех процессов, которые происходят в современном мире. И в экономике, и в финансах, и в политике", - заключил дипломат.

Говоря о наличии у стран Латинской Америки инициатив по урегулированию украинского кризиса, Щетинин отметил, что проблема в Киеве и позиции Запада по этому вопросу, а не в самих предложениях. "Дело не в том, кто с какими сейчас идеями выступает, - сказал он. - Дело состоит в том, что мы четко обозначили нашу позицию, готовность к политическому диалогу и поиску путей урегулирования ситуации при учете тех озабоченностей, той позиции, которую РФ сформировала с самого начала. Но другая сторона к этому не готова".

Киев, по словам дипломата, неоднократно заявлял об этом публично, "вплоть до соответствующих законодательных актов". "Самая главная проблема не в том, чтобы кто-то что-то предложил, самая главная проблема - это позиции киевского режима и тех западных его покровителей, которые толкают его к продолжению того положения, которое мы видим сейчас", - констатировал директор департамента.

При этом, по его словам, "если потребуется для того, чтобы соответствующий процесс был начат, некая поддержка со стороны неангажированных стран, то здесь проблем не должно возникнуть".

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.