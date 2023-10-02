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Военное обозрение

«Стали менее заметными»: В Киеве заявили о применении Россией модернизированных дронов-камикадзе типа «Герань»

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Источник изображения: topwar.ru

Россия доработала дроны-камикадзе типа "Герань" и теперь их стало труднее сбивать. Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, украинской ПВО удалось сбить чуть больше половины атаковавших сегодня ночью российских дронов.

Российские дроны-камикадзе стали менее заметными и более защищенными от систем радиоэлектронной борьбы в отличие от первых моделей, появившихся еще в прошлом году. В Киеве предполагают, что сейчас российская армия применяет доработанную и модернизированную версию беспилотников. По словам Игната, данные дроны и так-то были непростой для ПВО целью, а сейчас они практически не реагируют на воздействие РЭБ, восстанавливая связь со спутниками после выхода из зоны действия этих систем.

Кроме того, российские войска постоянно меняют тактику применения дронов, заставляя украинскую противовоздушную оборону искать новые методы борьбы с ними. Например, в сегодняшнюю ночь беспилотники атаковали сразу с трех сторон, приведя ПВО в замешательство. По данным, приведенным Генштабом ВСУ, из 30 участвовавших в атаке российских беспилотников, было сбито всего лишь 16. Это впервые, когда Киев не сообщил об "уничтожении" всех дронов.

"Герани" имеют довольно большой запас хода, могут лететь на довольно большие расстояния и, что бы там кто ни говорил, они являются высокоточным оружием

- заявил представитель Воздушных сил ВСУ.

Ранее в Киеве отметили, что с запуском производства дронов-камикадзе российская армия сможет атаковать территорию Украины каждую ночь, запуская до 50 дронов за раз. Если Запад не сумеет решить проблемы ВСУ с зенитными комплексами, то критически важная инфраструктура Украины долго не продержится.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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