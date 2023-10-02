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ТАСС

Медведев заявил, что Запад толкает Россию к третьей мировой войне

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что "количество руководящих идиотов в натовских странах растет"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Западные страны, активно включаясь в боевые действия на Украине, подводят ситуацию к третьей мировой войне, предупредил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Количество руководящих идиотов в натовских странах растет, - написал он в Telegram-канале. - Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой…"

Политик, в частности, привел в пример идею главы комитета по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман поставить Украине ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения ее армии. "Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву", - предупредил политик.

Медведев также обратил внимание на предложение министра обороны Великобритании Гранта Шэппса перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. "То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших вооруженных сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты", - указал он. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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