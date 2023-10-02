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Военное обозрение

The Warzone: На российском военном аэродроме появились нарисованные силуэты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

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Источник изображения: topwar.ru

На российских военных аэродромах появились нарисованные на земле силуэты самолетов, в частности стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Как пишет The Warzone, таким способом российские военные намерены ввести в заблуждение украинские беспилотники.

Американское издание обратило внимание на спутниковые снимки российского военного аэродрома Энгельс в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Изучавшие снимки эксперты пришли к выводу, что российские военные начали использовать на авиабазе специальные приманки, рисуя на аэродроме силуэты бомбардировщиков.

В качестве примера они привели один из снимков, где виден белый силуэт самолета, явно нарисованный на земле. При этом высказывается мнение, что это еще не законченная приманка, далее для реалистичности будут добавлены тени, после чего рисунок примет вполне реалистичный вид. Однако, как подчеркивается, эти "ухищрения" не введут в заблуждение космические спутники, поскольку они обладают мощной аппаратурой слежения. А вот беспилотники могут и обмануться.

Источник изображения: topwar.ru

Также отмечается, что российские военные начали применять для защиты самолетов автомобильные шины, размещая их на фюзеляже и крыльях, таким способом они намерены защитить их от украинских беспилотников. Кроме того, отмечается появление на аэродромах специальных противодроновых сеток, которые закрывают истребители, стоящие на открытых площадках. У стратегической авиации таких сеток пока не наблюдается.

Из-за атак украинских беспилотников российское командование было вынуждено передислоцировать самолеты стратегической авиации вглубь страны, куда не достают запущенные с территории Украины дроны. Однако существует вероятность ракетных атак, поэтому никакие защитные меры не бывают лишними.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ту-95
Проекты
БПЛА
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