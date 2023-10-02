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ТАСС

В Совфеде назвали принятый временный бюджет США "началом большого конца" для Украины

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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что кризис в американской политической системе назрел из-за финансирования украинского конфликта, что "категорически не понравилось парламентариям"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Принятие в США закона о финансировании правительства без помощи Украине является началом большого конца для Киева, Вашингтону в преддверии президентских выборов 2024 года легче "слить неудачников", чем проиграть вместе с ними. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации (СФ) по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Кризис в политической системе США назрел из-за финансирования украинского конфликта, и это категорически не понравилось парламентариям. Они решили вопрос кардинально. И это начало большого конца для Украины, так как в 2024 году грядут выборы президента США, а значит неудачников будут сливать. В этой связи легче отказаться от Украины и сохранить свой пост, нежели проиграть вместе с Украиной", - написал сенатор в Telegram-канале.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что этот выбор оказался прост и стал уже очевидным и для американцев. "Ждем теперь результатов", - добавил Бондарев.

Сенатор назвал принятие закона о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине, историческим событием. "В США, как правило, шатдаун происходит из-за противостояния между двумя политическими партиями в Конгрессе по бюджетным расходам или другим спорным вопросам. В этот раз камнем преткновения выступила Украина, которую республиканцы, составляющие большинство в нижней палате парламента, более не готовы спонсировать <...>. Парламентариям надоело помогать стране 404, в которую они ранее вливали как в бездонную бочку доллары, а выхлопа пшик", - отметил глава комитета СФ.

По его мнению, демократы, которые составляют большинство в Сенате, "смирились с таким бюджетом, ибо шатдаун вообще грозил катастрофой не только для Украины, но и для нормальной работы Пентагона - его финансирование также было бы приостановлено". "Причем временный бюджет удовлетворил представителей обеих партий: свои голоса в пользу данной инициативы отдали 335 (из 435) членов Палаты представителей, против высказался 91 законодатель", - констатировал парламентарий.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине. Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства. Она могла бы привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм. 

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Страны
США
Украина
Персоны
Бондарев Виктор
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СФ
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