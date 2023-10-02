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ТАСС

Китай после начала СВО не экспортировал на Украину беспилотники

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Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем китайско-украинской торговли в январе - августе уменьшился на 19,5% в годовом исчислении и составил примерно $4,86 млрд

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Китай после начала специальной военной операции (СВО) РФ не осуществлял поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украине. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Согласно онлайн-системе ведомства, с марта по декабрь 2022 года китайские компании не поставили украинской стороне ни одного беспилотника, а за январь - август 2023 года из Китая на Украину было вывезено всего пять БПЛА.

В то же время, как свидетельствует статистика китайской таможни, перед СВО, в январе - феврале 2022 года, Украина закупила у КНР порядка 530 БПЛА на $904 тыс. До этого Китай совсем не продавал беспилотники украинским покупателям.

По данным ГТУ, объем китайско-украинской торговли в январе - августе уменьшился на 19,5% в годовом исчислении и составил примерно $4,86 млрд. За восемь месяцев экспорт из Китая на Украину сократился на 34%, до $1,67 млрд. 

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Страны
Китай
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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