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ТАСС

В Британии изучают возможность размещения своих военных на Украине для подготовки ВСУ

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Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс
Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.
Источник изображения: AP Photo/ Kirsty Wigglesworth

Глава оборонного ведомства Грант Шэппс отметил, что вместе с другими странами НАТО Великобритания должна работать над улучшением оперативной совместимости с ВСУ и "подготовить их к членству в альянсе"

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Минобороны Великобритании изучает возможность размещения на украинской территории британских военнослужащих, которые будут осуществлять подготовку солдат и офицеров ВСУ. Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph заявил глава оборонного ведомства страны Грант Шэппс.

"Сегодня я говорил [с руководством британского Генштаба] о том, чтобы в перспективе перенести подготовку ближе [к украинским границам], а также собственно на Украину. Я думаю, что в особенности на западе страны сейчас есть возможность сделать так, чтобы больше всего делалось на месте, и это не только обучение. Как мы видим, [британская компания оборонного сектора] BAE, к примеру, переносит в страну свое производство, - сказал Шэппс. - Я бы очень хотел увидеть, как другие компании делают то же, внося свой вклад в дело, так что полагаю, что переход к обучению военных и производству [вооружений и боеприпасов] в самой стране будет".

Глава ведомства, получившей свой портфель 31 августа, сказал, что обсуждал эти возможности с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев 27 сентября. Министр также отметил, что вместе с другими странами НАТО Великобритания должна работать над улучшением оперативной совместимости с ВСУ и "подготовить их к членству в альянсе".

Как напоминает издание, пока что ни одна из стран НАТО открыто не осуществляла таких шагов, предпочитая обучать украинских военных за пределами Украины, чтобы свести к минимуму риски для западных военных, гибель которых может стать поводом для эскалации конфликта.

Министр также допустил возможность того, что в будущем корабли ВМС Великобритании будут помогать обеспечивать вывоз зерна с Украины морским путем. "Важно, чтобы мы не допустили ситуации, когда судоходство в этих водах по умолчанию находится под запретом", - сказал Шэппс.

В начале сентября премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил с утверждением о том, что российские военные 24 августа якобы пытались нанести ракетный удар по гражданскому судну под флагом Либерии, стоявшему в одесском порту. Он также заявил, что Минобороны Великобритании осуществляет разведывательную операцию в акватории Черного моря, чтобы предотвращать удары по судам, везущим продовольствие или направляющимся в украинские порты. По его словам, Лондон использует все возможности, чтобы "отслеживать деятельность России в Черном море" и публично заявлять "о подготовке новых ударов по гражданским судам или инфраструктуре, а также чтобы выявлять ответственных за такие удары, если они будут нанесены".

17 июля РФ отказалась продолжать участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Позднее Минобороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. 

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Великобритания
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Украина
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BAE Systems
Минoбороны РФ
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